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Öge nasıl yazılır? TDK'ya göre Öge kelimesinin doğru yazımı

#Nasıl Yazılır#Öge Nasıl Yazılır#TDK
Öge nasıl yazılır TDKya göre Öge kelimesinin doğru yazımı

15. yüzyılda literatüre giren öge kelimesi öz Türkçedir. Bir bütünü oluşturan her bir parçaya öge denir. Örneğin özne, nesne, yüklem ve dolaylı tümleç, cümlenin öğelerini oluşturur. Kelimenin öge mi yoksa öğe mi şeklinde yazıldığı ise birçok okur tarafından merak ediliyor. TDK’ya göre Öge nasıl yazılır? Öge kelimesinin doğru yazımını örnek cümleler ile birlikte derledik

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Öge kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Yapı 2- Parça 3- Unsur 4- Eleman 5- Madde 6- Parça 7- Saik

Öge Nasıl Yazılır?

Bir yapı ya da oluşumdaki bölümlerden her birine öğe adı verilir. Bu kelime birçok kaynakta ''öge'' şeklinde geçse de kelimenin doğru yazılışı ''öğe'' şeklindedir.

TDK'ya Göre Öge Kelimesinin Doğru Yazımı

TDK'ya göre Öge sözcüğünün doğru yazımı aşağıdaki gibidir:

ÖĞE - Doğru
ÖGE - Yanlış

Örnek Cümleler:

1- Öğretmen tahtaya yazdığı cümleleri öğelerine ayırmamızı istedi.
(Doğru Kullanım)

2- Eğer tek bir öge bile istenildiği gibi çalışmazsa bu bütünün zarar görmesine neden olur.
(Yanlış Kullanım)

 

 

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