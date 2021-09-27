Öge nasıl yazılır? TDK'ya göre Öge kelimesinin doğru yazımı

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Öge kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:



1- Yapı 2- Parça 3- Unsur 4- Eleman 5- Madde 6- Parça 7- Saik



Öge Nasıl Yazılır?



Bir yapı ya da oluşumdaki bölümlerden her birine öğe adı verilir. Bu kelime birçok kaynakta ''öge'' şeklinde geçse de kelimenin doğru yazılışı ''öğe'' şeklindedir.



TDK'ya Göre Öge Kelimesinin Doğru Yazımı



TDK'ya göre Öge sözcüğünün doğru yazımı aşağıdaki gibidir:



ÖĞE - Doğru

ÖGE - Yanlış



Örnek Cümleler:



1- Öğretmen tahtaya yazdığı cümleleri öğelerine ayırmamızı istedi.

(Doğru Kullanım)



2- Eğer tek bir öge bile istenildiği gibi çalışmazsa bu bütünün zarar görmesine neden olur.

(Yanlış Kullanım)