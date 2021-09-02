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Eğitim
Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 02.09.2021 - 15:34 | Son Güncelleme:

Nüfus müdürlüklerinde ‘TUS’ mesaisi

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Nüfus müdürlüklerinde ‘TUS’ mesaisi

5 Eylül’de uygulanacak 2021 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-TUS 2. Dönem) ile 2021 Tıp Doktorluğu Alanında Seviye Tespit Sınavına (2021-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem) girecek adaylar için Nüfus Müdürlükleri açık tutulacak.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklamada, adaylardan T.C. Kimlik Kartını kaybeden, T.C. Kimlik Kartında fotoğrafı bulunmayan, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. Kimlik Numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilmeyecek durumda olanlar için sınav yapılacak merkezlerdeki ekte sunulan İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nce 05 Eylül 2021 Pazar günü  07.00-14.30 saatleri arasında açık tutulacak. Müdürlüklere başvuran adaylara, müdürlük personeli tarafından fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya  fotoğraflı, barkodlu-karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi” düzenlenecek.

Bu amaçla sınav günü Nüfus Müdürlüğü’ne başvuran adaylar, Nüfus Müdürlüğü personeliyle birlikte ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinde yer alan ilgili sınavın başvuru bilgilerine T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.  

05 EYLÜL 2021 PAZAR GÜNÜ 07.00- 14.30 SAATLERİ ARASINDA AÇIK OLACAK İL/İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ İÇİN TIKLAYIN

 

 

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