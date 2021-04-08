Nüfus Müdürlükleri Geçici Kimlik Belgesi için açık olacak

İI/İlçe Nüfus Müdürlükleri 10 Nisan’da uygulanacak 2021 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2021-DİB-MBSTS) ve 11 Nisan’da uygulanacak 2020-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavına (2020-KPSS DHBT) girecek adaylardan, T.C. Kimlik Kadını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. Kimlik Numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilmeyecek durumda olanlar için sınav yapılacak. Merkezlerdeki Nüfus Müdürlükleri, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce 10 Nisan Cumartesi günü 11.00 ile 14.30 saatleri arasında ve 11 Nisan Pazar günü 07.00 ile 10.00 saatleri arasında açık tutulacak ve söz konusu Müdürlüklere başvuran adaylara, müdürlük personeli tarafından fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu "Geçici Kimlik Belgesi" düzenlenecek.

Sınav günü, Nüfus Müdürlüğüne başvuran adaylar, Nüfus Müdürlüğü personeliyle birlikte ilgili sınavın başvuru bilgilerine https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleriyle erişebileceklerdir. Nüfus Müdürlüğü personelince adayın bilgilerinin kontrolü yapılarak adaya fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu geçici kimlik belgesi’ düzenlenecek. Adaylar, geçici kimlik belgeleriyle sınava girebileceklerdir. Geçici kimlik Belgesi dışında verilen belge, form vb. sınava giriş için kabul edilmeyecek.

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