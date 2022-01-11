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Nöbetçi öğretmenin görevleri ve sorumlulukları nelerdir? (Maddeler halinde)

#Nöbetçi Öğretmen#Görev#Okul
Nöbetçi öğretmenin görevleri ve sorumlulukları nelerdir (Maddeler halinde)

Nöbetçi öğretmenler, okul içinde ve dışında disiplini sağlamak için görev yaparlar. Bu görev itibariyle büyük sorumluklar yüklenmektedirler. Özellikle öğrencilerin sağlıklı bir şekilde eğitim öğretim görmeleri açısından önem arz etmektedir. Nöbetçi öğretmenlerin görevleri daha çok hem veliler hem de öğrenciler tarafından merak edilir. Bu bakımdan Nöbetçi öğretmenlerin görev ve sorumlulukları nelerdir tüm detayları derledik.

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Nöbetçi öğretmenlerin belli başlı görev ve sorumlulukları bulunmaktadır. Nöbetçi öğretmenler saygı duyulması gereken bir görev üstlenirler. Bu görevler okulda disiplinin sağlanması açısından önemlidir.

 Nöbetçi Öğretmen Nedir?

 Nöbetçi öğretmen okulda bulunan personel, öğrenci, evrak, bina ve araç gereçlere karşı yapılacak herhangi bir durumda o gün sorumluluk sahibi olan öğretmene denir.

 Nöbetçi öğretmenler bina içinde olduğu gibi bahçede de nöbet tutarlar. Özellikle öğrencilere karşı dışarıdan veya birbirleri ile yaptıkları hareketleri önceden görmek açısından nöbetçi öğretmenlerin önemi büyüktür.

 Nöbetçi Öğretmenin Görevleri ve Sorumlulukları

 1- Tutulacak olan nöbetler okul idaresi tarafından belirlenir ve kimse kendisine göre değişiklik yapamaz.

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 2- Nöbet çizelgesi idarenin belirlediği görev yerine asılır ve onaylanınca o gün yürürlüğe girmektedir.

 3- Acil olmadığı sürece sırası gelen nöbet tutacak kişinin nöbet gününü terk etmemesi gerekmektedir. Bunun yanında nöbeti olan öğretmene çok mühim konular dışında izin verilmez.

 4- Nöbete mazeretsiz gelen öğretmenler hakkında idare tarafından gerekli işlemler başlatılır.

 5- Nöbetçi öğretmen derslerden 15 dk okula gelir ve derslerin bitiminden 15 dk sonra okuldan ayrılması gerekmektedir.

 6- Günlük zaman çizelgelerini uygulamakla yükümlüdürler.

 7- Öğretmenlerin zamanında derse girip girmediklerini ve öğretmeni gelmeyen sınıfların idareye bildirme işlemini yapmaları gerekmektedir.

 8- Okuldaki elektrik aksamlı çalışan cihazları ısıtma ve sıhhi tesisatların çalışır olup olmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. Bu tesisatlarda bir problem tespit ettiklerinde ilgililere duyurmaları gerekmektedir. Bu, günlük yapılması gereken kontrollerdir ve her nöbetçi öğretmenin yapması elzemdir.

 9- Okulda birden fazla öğretmenin bulunduğu durumlarda aralarındaki iş bölümü idare tarafından yapılır. Her öğretmen kendi koridorundan, katından ya da bahçesinden sorumlu tutulur.

 10- Okulu tanıtmak veya herhangi bir faaliyet için gelen gruplar, nöbetçi öğretmen tarafından ilgilenilir.

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 11- Okulda yapılacak olan törenlerde nöbetçi öğretmence gerekli önem verilmelidir.

 12- Okula her kim gelirse gelsin bu kişilerin kayıtlarının nöbet defterine kaydedilmesi gerekmektedir. Ayrıca okulda meydana gelecek olan olağanüstü (deprem gibi) olaylarda bu deftere rapor halinde kaydedilmelidir.

 13- İzinli olan veya herhangi bir mazeretinden dolayı derse gelmeyen öğretmenlerin yerine derse girmeleri gerekmektedir.

 14- Öğretmenler kurulunca yapılan zümre, sınıf öğretmenleri gibi toplantılara katılmaları gerekmektedir.

 15- Okul müdürü veya yardımcıları tarafından verilecek görevleri yerine getirmekle sorumludur.

 16- Okulda bulunan nöbetçi öğrencilerin görevlerini yapması konusunda ilgilenmesi gerekmektedir.

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 17- Okulun eğitim ve öğretimini aksatacak hiçbir disiplinsizliğe mahal vermemesi ve bu konuda idareye yardımcı olması gerekir.

 COVİD - 19 Kapsamında Nöbetçi Öğretmenin Görevleri ve Sorumlulukları

 1- Öğrencilerin velileri çok acil bir durum olmadıkça bahçeye alınmamalarını sağlamakla sorumludur.

 2- Velileri öğrencilerin okuldan alınması esnasında maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulması konusunda uyarılar yapar.

 3- Öğrencilerin okula veya sınıflarına girerken sosyal mesafelerine dikkat etmeleri konusunda telkinde bulunur.

 4- Covid - 19 salgın belirtileri gösteren öğrencilerin tespit edilip ilgililere duyurulduktan sonra gerekli önlemleri alarak okula girmelerini engeller.

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 5- Öğrencilerin yemek yemeden önce en az 20 sn boyunca ellerini bol sabunla yıkamaları gerektiği söylenir ve yaptırılır.

 6- Öğrencilerin servislere binerken sıraya uygun şekilde tek tek mesafe kurallarına riayet edilmesi konusunda takipte bulunur.

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#Nöbetçi Öğretmen#Görev#Okul

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