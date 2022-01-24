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Nişantaşı’nda bir okuldan fazlası

#Rüştü Uzel Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi#Nişantaşı#Öğrenci
Nişantaşı’nda bir okuldan fazlası

Modanın kalbi Nişantaşı’ndaki Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, bölgedeki ünlü markalara taş çıkartıyor. Terzi ve kuaför olarak yarı fiyatına atölyelerinde müşteri ağırlayan, anaokulunda çocuklarla ilgilenen öğrenciler, hem para hem de tecrübe kazanıyor.

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İstanbul’un gözde semti Nişantaşı’ndaki Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde öğrenciler, çevre sakinlerine kuaförlük ve terzilik hizmeti veriyor. Ayrıca okuldaki anaokulunda küçüklerin eğitim ve bakımı üstleniyor. Okulda çalışıp mezun olan öğrenciler iş yeri açma belgesinin de sahibi oluyor.

HEPSİ SİGORTALI

18 yıldır Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde görev yapan Teknik Müdür Yardımcısı Arzu Tuncer, “Okulda her alanın kendine özgü bir işletmesi var. Öğrenciler 3 gün işletmelerde çalışıp 2 gün teorik eğitim alarak meslek hayatına en iyi şekilde hazırlanıyor. Başlarında usta öğreticilerimiz ve görevli alan şeflerimiz var. Öğrenciler buradan gelir de elde ediyor. Bir ayda asgari ücretin üçte birini ve performanslarına göre cirodan pay alıyorlar. Yaklaşık üç milyon liradan fazla yıllık ciromuz var. Vergimizi ödüyoruz. Bir işletme gibi çalışıyoruz, okulumuzdaki bütün öğrencilerimiz sigortalı” diyor.

Nişantaşı’nda bir okuldan fazlası


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İŞ HAYATINA HAZIRLIK

‘Ütü ve Tadilat İşleri Yapılır’ yazan atölyede sipariş üzerine markalar ya da resmi kurumlar için toplu üretim de yapılıyor. Mezun olduğu okulunda 35 yıldır öğretmenlik yapan Hatice Toraman, “Fiyatları piyasaya özellikle Nişantaşı’na göre uygun tutuyoruz ki öğrenciler daha çok iş yapıp tecrübe kazanabilsin” diye konuşuyor. Öğrenci Demet Şeker de “Profesyonel iş hayatına yönelik parti üretimler de yapıyoruz. Bu sayede büyük firmalarda çalışabiliriz” diyor.

Nişantaşı’nda bir okuldan fazlası


MİNİKLER ÖĞRENCİLERE EMANET

Rüştü Uzel Meslek Lisesi içinde yer alan anaokulunda 3-4 ve 5-6 yaş arası çocuklar için iki ayrı sınıfı yer alıyor. Eğitim öğretim yılı başında belirlenen tarifeye göre yıllık 1200 lira ödeme yapan veliler çocuklarını tecrübeli öğretmenler ile Çocuk Gelişimi ve Eğitimi bölümü öğrencilerine emanet ediyor. Öğretmen Dilek Çimen, “Anaokulunda stajyerdim” diyor: “Şimdi öğretmen oldum. En önemli görevlerimden biri öğrencilerimizin tecrübe kazanmaları için yardımcı olmak.”

Öğrenci Edanur Şen de derslerde öğrendiklerini uygulama fırsatı bulmanın mutluluğunu yaşadıklarını söylüyor.

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GÜZELLİK DAHA UCUZ

Kuaför hizmeti veren öğrenciler, müdavim kazanacak kadar ilgi görüyor. Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri öğretmeni Eda Yılmaz, “Yedi yıldır gelen bile var” diyor.

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#Rüştü Uzel Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi#Nişantaşı#Öğrenci

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