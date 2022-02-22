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Müzik teorisi nedir ve ne işe yarar?

#Eğitim#Araştırma#Müzik Teorisi Nedir
Müzik teorisi nedir ve ne işe yarar

En temel anlamı ile müzik kuramı, müziğe ilgili soyut bilgi ya da bilgiler bütününe denir. Müzik teorisi denilince de akla bazı kuramsal bilgiler gelir. Genel anlamda müzik teorisi, müzik yapmak, müziğin oluşturulması, müzik icra etmek, eğitim, tarihi ve psikolojisi gibi pek çok konuyu kapsayan bir bilim dalıdır. Müzik teorisi nedir ve ne işe yarar sizler için derledik.

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Müzik teorisinin Pisagor'dan başlayan uzun bir tarihi vardır. Müziğin varoluşundan bu yana büyümüş ve güncel koşullara göre değişmiştir.

 Müzik Teorisi Nedir ve Ne İşe Yarar?

 Müzik teorisi temel olarak müzik yapmak, müzik teorisi, müzik yapmak, müziğin oluşturulması, müzik icra etmek, müzik eğitimi, müzik tarihi ve psikolojisi gibi pek çok konuyu kapsayan bir bilim dalıdır. Asıl amacı genel kurallar çerçevesinde müziğin anlaşılması ve aktarılmasını sağlamaktır. Bir başka deyimle müziğin evrensel dilidir. Asıl amacı ise, genel kurallar çerçevesinde müziğin aktarılması ve anlaşılması sağlar. Bir başka deyişle de müziğin evrensel dilidir.

 Amacınız amatör düzeyde basit parçaları çalmak ve m basit seviyede nota öğrenmeniz yeterli olur. Ama işi biraz daha ileriye götürmek istediğiniz zaman, kendinize sadece kulağa değil ruha da işleyen parçaları öğrenmek ve hakkında araştırma yapmak ya da çalmak gibi hedefler koyduğunuzda müzik teorisi sizin vazgeçilmez bir parçanız haline gelir. Kısacası amacınız sanatınızı icra etmek ise müzik teorisi öğrenmeniz gerekir. Bu sayede müzik teorisini de daha iyi anlayabilir ve daha iyi işler ortaya çıkarabilirsiniz.

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 Müzik Teorisine Giriş

 Müzik teorisi, kendi içinde pek çok alt başlığa ayrılır. Bu nedenle de müzik teorisi öğrenmek isteyen bir kişi öncelikle bu işe nereden başlayacağına karar veremeyebilir. Müzik teorisi ile birlikte bazen ayrı olarak, bazen de tek konu içinde anılan solfej dersleri 'ne giriş, dikkat etmeniz gereken ilk adım olur. Çünkü öğrenme sürenizce pek çok müzikal işaret ve nota bilgisine de ihtiyacınız vardır.

 Gitar çaldığınızı varsayarsak tab kullanmak ya da okumak bir süre sizi idare eder. Ama ileri seviye eserler çalmak istediğiniz zaman maalesef ki tab kullanımının şarkı düzeyine yeterli gelmez. Bu nedenle müziğin yapı taşlarını öğrenmeniz ya da müzik bilginizi geliştirmeniz gerekebilir. Bu nedenle müzik ile ilgili eğitimler alabilirsiniz. Müzik bilginizi geliştirerek müzik teorisine kısa zaman içinde daha çok hakim olma imkanı da bulabilirsiniz. Bu sayede kendi bestelerinizi yapabilir ya da bir müzik aleti çalarak müzik ile ilgili önemli çalışmalar yapabilirsiniz.

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