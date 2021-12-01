Müsaade kelimesinin eş anlamlısı nedir? Müsaadenin eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

Haberin Devamı

Müsaade kelimesi insanların tercih ettiği önemli kelimelerden biridir. Müsaade kelimesi, destur ve izin sözcükleriyle aynı anlama sahiptir.

Müsaade Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Eş anlam konusu okul hayatında öğrencilere öğretilen bir konudur. Eş anlamlı olan her kelime, cümleler içerisinde aynı anlamda kullanılabiliyor. Müsaade kelimesi çok yaygın tercih edilen bir kelime türüdür. Müsaade kelimesi yerine izin sözcüğü de tercih edilebilir. Aynı anlamda olan müsaade ve izin kelimeleri birbirlerinin yerine aynı anlamı ifade ederek tercih edilebilir. Aynı anlamı taşımaları eş anlamlı olduklarını gösteriyor. Ruhsat ve icazet kelimeleri de, müsaade sözcüğünün sahip olduğu eş anlamlardır.

Müsaadenin Eş Anlamı İle Örnek Cümleler

Müsaade kelimesinin sahip olduğu eş anlamlar aynı anlamı taşıyor. Müsaade sözcüğünün yerine destur kelimesi de kullanılabiliyor. Müsaade kelimesinin eş anlamları cümleler içerisinde birbirlerinin yerine tercih edilebiliyor. Müsaade kelimesinin eş anlamı ile ilgili örnekler şu şekildedir;

Ailemden izin alabilirsem sinemaya geleceğim.

Haberin Devamı

Müsaade ederseniz yerime geçmek istiyorum.

Ruhsat alabilirsek inşaata kısa süre içinde başlayacağız.