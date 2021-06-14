Muş lise taban puanları 2021! Muş LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları bilgisi

Muş'ta liselerin yüzdelik dilimleri ve taban puanları araştırılan konulardan biri. Bölgede yer alan ilçelerdeki liselerin yüzdelik dilimleri, alan adları ve okul türleri de dikkat edilmesi gereken unsurlardan. İşte, Muş'taki okulların LGS yüzdelik dilimleri ve detaylı bilgileri...

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Okul Adı Okul Türü Öğretim Süresi Öğretim Şekli Yabancı Dili Kont. Taban Puanı En Düşük Yüzdelik En Yüksek Yüzdelik MUŞ / MERKEZ / Muş Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 412,4102 5,85 0,53 MUŞ / MERKEZ / Muş Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 384,2416 10,93 5,87 MUŞ / MALAZGİRT / Şehit Arslan Kulaksız Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 361,5488 16,41 6,5 MUŞ / MERKEZ / Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 357,8002 17,43 10,93 MUŞ / MERKEZ / Şehit Davut Karaçam Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 120 351,8819 19,09 7,48 MUŞ / MERKEZ / Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 170 327,093 26,88 11,05 MUŞ / MERKEZ / Muş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 298,2832 37,89 12,61