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Mürdüm Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Mürdüm Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

#Mürdüm Ne Demek#Mürdüm
Mürdüm Ne Demek, Ne Anlama Gelir Mürdüm Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Günlük hayatın içinde çok sık duyduğumu bazı kelimelerin anlamını çoğu zaman bilmiyoruz. Bu nedenle de bu kelimelerin anlamlarını öğrenmek için pek çok kişi araştırma yapıyor. Günlük hayatta sık duyduğunuz kelimelerin kökenini ve kelime anlamlarını öğrenmek için TDK sözlüğüne başvurabilirsiniz. Mürdüm ne demek, ne anlama gelir sizler için derledik.

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 Günlük hayatta en sık kullandığımız ve en çok uyduğumuz kelimelerden birisi de mürdüm kelimesidir. Mürdüm, cümle içinde ve tek başına sıkça kullanılıyor.

 Mürdüm Ne Demek?

 Mürdüm kelimesi, dilimizde çok sık kullanılan kelimeler arasında yer alır. Bu kelime TDK'ya göre mürdüm eriği anlamına gelir. Mürdüm, genellikle dilimizde bir rengi simgelemek için de sıkça kullanılır. Mor, kırmızı ve siyah renklerin belli bir miktarda karışımı sonucunda ortaya çıkıyor. Aslında mürdüm için mor renginin farklı tonlarından biri de diyebiliriz. Asil bir renk olarak bilinen mürdüm, duruşu ile dikkat çekiyor.

 Mürdüm Ne Anlama Gelir?

 Mürdüm, genellikle mürdüm eriği demektir. Aynı zamanda mürdüm, mor renk tonlarından birisini ifade eder. Dilimizde sıkça kullanılan bu kelime, dilimize Farsçadan geçmiştir.

 Mürdüm Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

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 Mürdüm kelimesinin TDK sözlük anlamı, mürdüm eriği demektir. Bu kelime, dilimize Farsçadan geçmiştir. Aynı zamanda bu kelime dilimizde mor renkleri ifade etmek için de hem cümle içinde hem de tek başına sıkça kullanılır. Mürdüm kelimesi, Mürdüm, siyah, kırmızı ve mor karışımıdır.

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