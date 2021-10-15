Mundar ne demek, ne anlama geliyor? Mundar kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

Mundar kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:
1- Pis
2- Levsi
3- Çirk
4- Kirli
5- Çürük
6- Butlan
7- İğrenç
8- Çirkef
9- Galiz
Mundar Ne Demek?
Mundar Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?
TDK'ya göre Mundar kelimesinin dört farklı anlamı vardır:
İlk Anlamı: Temiz olmayan, kötü kokan, iğrenç,
İkinci Anlamı: Dinen yenmesi caiz olmayan hayvan eti
Üçüncü Anlamı: Cünüp
Dördüncü Anlamı: Ziyan
Mundar Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı
''Acele ettiğin için güzelim yemek mundar oldu.''
İpek Filiz Yazıcı yıllar sonra anlattı: 10-11 yaşlarındayken Tarkan ile reklam filminde oynadım
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