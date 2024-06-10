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Mülakatlara giriş belgeleri erişime açıldı

Güncelleme Tarihi:

#Millî Eğitim Bakanlığı#KPSS#E-Devlet
Mülakatlara giriş belgeleri erişime açıldı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 10, 2024 16:52

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında mülakata girmeye hak kazanan adayların sınav merkezleri açıklandı. Adayların 1 Temmuz’dan itibaren başlayacak olan sözlü sınava giriş belgeleri de erişime açıldı.

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20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin başvurular 20-31 Mayıs  arasında elektronik ortamda alınmıştı. Sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere ilan edilen alanlardaki kadrolara başvuran ve başvurusu onaylanan adaylardan, KPSS’de ilgili puan türüne göre en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere belirlenen kontenjan sayısının 3 katı aday, yerleştirildikleri sınav merkezlerinde sözlü sınava alınacak. Adaylar, sınav giriş belgelerine e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle erişebilecek.

'Sözleşmeli Öğretmenlik Sözlü Sınav Giriş Belgesi'ne ulaşmak için TIKLAYIN

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#Millî Eğitim Bakanlığı#KPSS#E-Devlet

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