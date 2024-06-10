Mülakatlara giriş belgeleri erişime açıldı

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20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin başvurular 20-31 Mayıs arasında elektronik ortamda alınmıştı. Sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere ilan edilen alanlardaki kadrolara başvuran ve başvurusu onaylanan adaylardan, KPSS’de ilgili puan türüne göre en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere belirlenen kontenjan sayısının 3 katı aday, yerleştirildikleri sınav merkezlerinde sözlü sınava alınacak. Adaylar, sınav giriş belgelerine e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle erişebilecek.

'Sözleşmeli Öğretmenlik Sözlü Sınav Giriş Belgesi'ne ulaşmak için TIKLAYIN