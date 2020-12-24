Muhabir nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Muhabir olma şartları, maaşları ve iş imkanları

Günümüzde birçok kişi tarafından araştırılan mesleklerden birisi de muhabirliktir. Çalışma koşullarının oldukça zor olduğu muhabir mesleğine sahip olabilmek için başı koşulların sağlanması germektedir.

Muhabir Nedir?

Muhabir olayları haberleştiren ve kamunun ilgisine sunan kişilere denir. Savaş, adliye, polis veya spor muhabirliği gibi alanlarda eğitilerek muhabir olabilirler. Ayrıca genel muhabir adı verilen ve her türlü haberi kurallara uygun bir şekilde yapan medya mensupları bulunmaktadır. Muhabirler genel olarak dergi, gazete, haber veya televizyonlar için çalışırlar.

Muhabir Ne İş Yapar?

Muhabir mesleği kendi içerisinde dallara ayrılmaktadır. Haber muhabiri, televizyon muhabiri, spor muhabiri ve gazete muhabiri gibi pek çok alan bulunmaktadır. Yaptıkları işler genel olarak haber sunan, bildiren ve yayınlarken haberi anlatma işlerini yapmaktır.

Muhabirler yurt içi veya yurt dışında kendi dillerinde ülkelerine aktarıp halkın takip etmesi için çeşitli birçok bilgiyi kaleme alır ve kamera karşısında anlatır.

Muhabir Nasıl Olunur?

Muhabirlik mesleği kolay gibi görünse de alında oldukça zor bir meslektir. İletişim ve teknoloji çağımızın en önemli mesleklerinden olan muhabirlik yapıldığı yerlere göre de zorluğu değişmektedir. Muhabir olabilmek için iki farklı yöntem bulunur. Bunlardan biri meslek liselerinde gazetecilik bölümünü okumaktır. Diğeri ise Üniversitelerin radyo ve televizyon veya gazetecilik bölümlerinin okunmasıdır.

Muhabir Olma Şartları Nelerdir?

Muhabir olma şartlarından ilki meslek liselerinde veya üniversitelerde ilgili bölümün okunmasıdır. Bunlar dışında muhabir olmak için belirli niteliklerin sahip olunması gerekir. Muhabirden beklenen nitelikler şunlardır:

- Etik değerlere saygılı olmak

- Haber kaynağının yasal zorunluluk dışarısına çıkmamak

- Disiplinli ve cesur olmak

- Ekip çalışmasına katılmak

- Diksiyonu düzgün olmak ve çalışkan olmak muhabirlerin sahip olması gereken niteliklerden bazılarıdır.

Muhabirin Görevleri Nelerdir?

Muhabirlerin genel olarak asli görevi kamunun haber alma hakkına hizmet vermektir. Özellikle Ne?, Nerede?, Ne Zaman?, Nasıl?, Neden ve Kim? sorularına yanıt vermek en önemli görevlerinden birisidir. Bunlar dışında muhabirlerin görev ve sorumlulukları şunlardır:

- Gazeteciliğin etik kurallarına uyum sağlamak

- Herhangi bir fikir, menfaat grubu veya topluluğun çıkarlarını gütmemek

- Güvenirliliğinden şüphe duyulmayan kaynaklardan yararlanmak

- Haberciliğin temel kavramlarına riayet etmek

- Anayasa ve yasalara saygılı olmak görev ve sorumluluklarındandır.

Muhabir Maaşları Ne kadar?

Meslek liselerinden mezun olan öğrenciler sınavsız olarak üniversitelerin basın ve yayıncılık, gazetecilik, medya ve iletişim gibi bölümlerini okuyarak daha kolay iş bulabilirler. Genel olarak bu meslekte üniversite mezunları yer alır. Fakat hem lisede hem de üniversitede bu eğitimi alanlar için de ekstra avantajlar sağlanabilir.

Muhabirlerin maaşları diğer memur maaşlarına oranla daha yüksek olmaktadır. Bu meslek alanında minimum maaş 5.500 ile 6.000 arasındadır. Ayrıca kadrolu olarak çalışan muhabirlerin aldıkları maaş 9.000 TL ile 10.000 TL arasında değişmektedir.

Muhabir İçin İş İmkanları Nelerdir?

Her habere giden muhabirler dışında muhabirler alanlarına göre ayrılmaktadır. Bunlar polis muhabiri, parlamento muhabiri, magazin muhabiri, eğitim muhabiri, savaş muhabiri, ekonomi muhabiri, sanat muhabiri ve spor muhabirleridir. Televizyon muhabirliği gazete muhabirliğinden sonra geliştirilmiş, foto muhabiri ve kameraman bu meslek muhabirleri ile çalışan temel elemanlardandır.

Muhabirler yerel veya uluslararası olay ve haberlerde iş bulma imkanları bulunmaktadır. Bunlar dışında gazetelerde, dergilerde, web sitelerinde, televizyonlarda veya radyo kanallarında da iş bulma olanakları bulunmaktadır.