Muhabbet kuşu nasıl konuşturulur? Muhabbet kuşuna konuşma eğitimi nasıl verilir?

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Özellikle birçok farklı kelimeyi söylemeleri nedeniyle muhabbet kuşları sevilen hayvanlar içerisinde geliyor. Bakımı da çok zor olmadığı için evde ayrı bir neşe katan bu hayvanlar oldukça fazla tercih ediliyor. Tabii muhabbet kuşlarını konuşturabilmek için dikkat edilmesi gereken belli başlı bazı hususlar mevcuttur.

Muhabbet Kuşu Nasıl Konuşturulur?

Muhabbet kuşunun konuşması için mutlaka onunla belli bir kelime üzerinde sürekli çalışma yapmak gerekir. Hatta gün içerisinde defalarca aynı kelime ona karşı söylenmelidir. Böylece muhabbet kuşu bir süre sonra konuşmaya başlayacaktır. Tabii aynı zamanda muhabbet kuşlarının hangi kelimeleri çok fazla söylediği de dikkate alınmalıdır. Bu kelimeleri üzerinden yapılacak çalışmalar sayesinde, kısa süre içerisinde muhabbet kuşları o kelimeyi ağzından çıkarmaya başlar. Üstelik birden fazla kelimeyi hafızalarında tutma yetenekleri olduğu için, bu sözcükleri arka arkaya söyleyebilmektedirler.

Muhabbet Kuşuna Konuşma Eğitimi Nasıl Verilir?

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Muhabbet kuşunu eve en iyi şekilde alıştırmak ve aynı zamanda konuşabilmek için iyi bir eğitim vermek gerekir. Bu konuda özellikle yavru döneminde muhabbet kuşu almak önemli husustur. Tutku çocuklarda olduğu gibi muhabbet kuşlarının yavruları da küçük yaşta birçok şeyi öğrenir. Özellikle yavru döneminde onlarla oyunlar oynamak elde tutmak ve onları güven vermek, muhabbet kuşlarının insandan korkmasına engeller. Bu da kuşların perdelere yapışmasına ya da evin içinde deli gibi kanat çırpmasına engel olur.

Muhabbet Kuşunu Konuşturmak İçin İpuçları

Muhabbet kuşlarının birden fazla kelimeyi söyleye bilmeleri için özellikle belli başlı bazı ipuçları bulunmaktadır.

- Mutlaka erkek muhabbet kuşları değerlendirilmelidir.

- Ayrıca Türkçe içerisindeki, ‘p,ç,t,k’ ve benzeri gibi sert sessizlere sahip sözcükler öğretilmelidir.

- Gün içerisinde sürekli olarak aynı kelimeyi defalarca tekrar etmek önemlidir.

Genelde bunları değerlendirmek suretiyle kısa bir süre içerisinde muhabbet kuşlarının konuşmasına fırsat verilebilir. Birden çok kelimeyi bu şekilde öğretmek mümkündür.