Muhabbet kuşları nasıl çiftleşir? Muhabbet kuşları hangi dönemde çiftleşir? Kuşların çiftleşme belirtileri..

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Kuşlar belirli dönem içerisinde ve yılda birkaç defa olmak üzere çiftleşirler. Tabii bunun için belirli bir ortamın oluşması ve birtakım aşamaların gerçekleşmesi gerekmektedir. Bu aşamalar genel olarak kuşların arasındaki kurlar ile başlar ve devam eder.

Muhabbet Kuşları Nasıl Çiftleşir?

Muhabbet kuşlarının çiftleşmesi için öncelikle belli bir erginliğe ulaşması gerekmektedir. Bu dönem genel olarak muhabbet kuşlarının doğumundan itibaren 6 ila 8 aydan sonra öne çıkar. Mevsimsel olarak ise yıl içerisinde ne zaman çiftleşmesi pek belli olmaz. Diğer yandan erkek kuş ile dişi kuş arasındaki uyum da çok önemlidir. Eğer bu olmazsa kuşların çiftleşmesi pek mümkün olmaz. En önemli kısım hazırlık bölümüdür ve bunun için kafese yuvalık takılması gerekir. Bu durum muhabbet kuşlarının için uyarıcı bir etkidir. Böylece erkek kuşun dişi kuşa karşı yapacağı kur ile beraber çiftleşme dönemi başlar.

Muhabbet Kuşları Hangi Dönemde Çiftleşir?

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Muhabbet kuşlarının çiftleşme dönemi aslına bakılırsa yoktur. Çünkü genel olarak muhabbet kuşları yılın farklı dönemlerinde herhangi bir zaman diliminde çiftleşebilir. Bu doğrultuda muhabbet kuşları yılda en fazla 4 kez çiftleşmesi ile beraber, bunu ne zaman olacağı tam olarak bilinmez. Ancak kuşların birbirine yapacağı kur ile beraber dişi kuşun göstereceği fiziksel görüntü eşliğinde muhabbet kuşlarının çiftleşeceği anlaşılabilir. Bu doğrultuda dişi muhabbet kuşu başını içeri doğru çeker ve eğilir. Böylece kanatlarını birbirine doluyan muhabbet kuşları çiftleşir.

Kuşların Çiftleşme Belirtileri

Belli başlı bazı ipuçları ile beraber kuşların çiftleşmesi ne Anlamak mümkün. Mesela erkek kuş dişi kuşun omzuna ya da kuyruğuna dokuma gibi durumlar gerçekleştirir. Aynı zamanda ayak atmak suretiyle dişi kuşu çiftleşmeye çağırır. Yaptığı bu kurlar üzerinden gagalarını birbirine değildirler ve konuşuyormuş gibi sesler çıkarırlar. Bu doğrultuda dişi kuş çiftleşmek için hazır hale geldiğinde kanatlarını birbirine dolarlar.