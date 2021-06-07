Muğla lise taban puanları 2021! Muğla LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları

Muğla'da liselerin yüzdelik dilimleri ve taban puanları araştırılan konulardan biri. Bölgede yer alan ilçelerdeki liselerin yüzdelik dilimleri, alan adları ve okul türleri de dikkat edilmesi gereken unsurlardan. İşte, Muğla'daki okulların LGS yüzdelik dilimleri ve detaylı bilgileri...

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Okul Adı Okul Türü Öğretim Süresi Öğretim Şekli Yabancı Dili Kont. Taban Puanı En Düşük Yüzdelik En Yüksek Yüzdelik

MUĞLA / FETHİYE / Belediye Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 445,7025 2,09 0,23 MUĞLA / MENTEŞE / Muğla 75.Yıl Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 443,5962 2,26 0,2 MUĞLA / KÖYCEĞİZ / Köyceğiz Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 430,582 3,53 0,38 MUĞLA / MİLAS / Sebahattin Akyüz Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 418,3514 5,02 1,49 MUĞLA / MENTEŞE / Menteşe Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 401,3373 7,63 2,26 MUĞLA / BODRUM / Bodrum Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 377,2691 12,48 3,14 MUĞLA / MARMARİS / Halıcı Ahmet Urkay Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 375,3409 12,93 3,41