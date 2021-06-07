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HaberlerEğitim HaberleriMuğla lise taban puanları 2021! Muğla LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları
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Eğitim
Haber Giriş: 07.06.2021 - 16:23 | Son Güncelleme:

Muğla lise taban puanları 2021! Muğla LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları

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Muğla lise taban puanları 2021! Muğla LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları

LGS sonrası araştırılan en önemli konulardan biri de lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri... Pek çok öğrenci yaşadığı bölgedeki okulların puanlarını ve yüzdelik dilimlerini merak ediyor. Muğla'da sınavla öğrenci kabul eden okulların taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini sorgulayan öğrenciler, sınav sonuçları belli olduğunda kendi yüzdelik dilimleri ve puanlarına göre tercih işlemlerini gerçekleştirecekler. İşte 2021 yılına ait Muğla LGS yüzdelik dilimleri ve sınavla öğrenci alan okulların listesi...

Muğla'da liselerin yüzdelik dilimleri ve taban puanları araştırılan konulardan biri. Bölgede yer alan ilçelerdeki liselerin yüzdelik dilimleri, alan adları ve okul türleri de dikkat edilmesi gereken unsurlardan. İşte, Muğla'daki okulların LGS yüzdelik dilimleri ve detaylı bilgileri...

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Not: Şu an için tercih robotuna erişim sağlanamamaktadır. Ancak MEB tarafından kılavuz yayınlanınca sayfa kullanıma açılacaktır.

Okul AdıOkul TürüÖğretim SüresiÖğretim ŞekliYabancı DiliKont.Taban PuanıEn Düşük YüzdelikEn Yüksek Yüzdelik
MUĞLA / FETHİYE / Belediye Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce120445,70252,090,23
MUĞLA / MENTEŞE / Muğla 75.Yıl Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce120443,59622,260,2
MUĞLA / KÖYCEĞİZ / Köyceğiz Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce150430,5823,530,38
MUĞLA / MİLAS / Sebahattin Akyüz Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce120418,35145,021,49
MUĞLA / MENTEŞE / Menteşe Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce120401,33737,632,26
MUĞLA / BODRUM / Bodrum Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce150377,269112,483,14
MUĞLA / MARMARİS / Halıcı Ahmet Urkay Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce150375,340912,933,41
MUĞLA / BODRUM / Bodrum Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/ErkekAlmanca30371,637113,8312,29
MUĞLA / MENTEŞE / Menteşe Sosyal Bilimler LisesiSosyal Bilimler LisesiHazırlık + 4 yılKız/Erkekİngilizce120366,880315,027,09
MUĞLA / DALAMAN / Şehit Mehmet Akif Sancar Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce30346,619820,644,08
MUĞLA / FETHİYE / Fethiye Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce120330,002725,91,65
MUĞLA / MENTEŞE / Muğla Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKızİngilizce60303,591935,681,57
MUĞLA / BODRUM / Şehit Türkmen Tekin Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce60303,575535,697,57
MUĞLA / MİLAS / Şehit Murat İnci Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce60302,8044361,06
MUĞLA / FETHİYE / Mustafa Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30300,944336,7814,27
MUĞLA / MARMARİS / Marmaris Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce30282,919744,915,2
MUĞLA / MENTEŞE / Muğla Şehit Ziya İlhan Dağdaş Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30280,731245,978,21
MUĞLA / FETHİYE / Mustafa Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30276,947147,8828,27
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