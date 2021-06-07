Muğla lise taban puanları 2021! Muğla LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları

Muğla'da liselerin yüzdelik dilimleri ve taban puanları araştırılan konulardan biri. Bölgede yer alan ilçelerdeki liselerin yüzdelik dilimleri, alan adları ve okul türleri de dikkat edilmesi gereken unsurlardan. İşte, Muğla'daki okulların LGS yüzdelik dilimleri ve detaylı bilgileri...
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|Okul Adı
|Okul Türü
|Öğretim Süresi
|Öğretim Şekli
|Yabancı Dili
|Kont.
|Taban Puanı
|En Düşük Yüzdelik
|En Yüksek Yüzdelik
|MUĞLA / FETHİYE / Belediye Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|445,7025
|2,09
|0,23
|MUĞLA / MENTEŞE / Muğla 75.Yıl Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|443,5962
|2,26
|0,2
|MUĞLA / KÖYCEĞİZ / Köyceğiz Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|430,582
|3,53
|0,38
|MUĞLA / MİLAS / Sebahattin Akyüz Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|418,3514
|5,02
|1,49
|MUĞLA / MENTEŞE / Menteşe Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|401,3373
|7,63
|2,26
|MUĞLA / BODRUM / Bodrum Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|377,2691
|12,48
|3,14
|MUĞLA / MARMARİS / Halıcı Ahmet Urkay Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|375,3409
|12,93
|3,41
|MUĞLA / BODRUM / Bodrum Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|Almanca
|30
|371,6371
|13,83
|12,29
|MUĞLA / MENTEŞE / Menteşe Sosyal Bilimler Lisesi
|Sosyal Bilimler Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|366,8803
|15,02
|7,09
|MUĞLA / DALAMAN / Şehit Mehmet Akif Sancar Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|346,6198
|20,64
|4,08
|MUĞLA / FETHİYE / Fethiye Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|330,0027
|25,9
|1,65
|MUĞLA / MENTEŞE / Muğla Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|60
|303,5919
|35,68
|1,57
|MUĞLA / BODRUM / Şehit Türkmen Tekin Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|303,5755
|35,69
|7,57
|MUĞLA / MİLAS / Şehit Murat İnci Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|302,8044
|36
|1,06
|MUĞLA / FETHİYE / Mustafa Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|300,9443
|36,78
|14,27
|MUĞLA / MARMARİS / Marmaris Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|282,9197
|44,9
|15,2
|MUĞLA / MENTEŞE / Muğla Şehit Ziya İlhan Dağdaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|280,7312
|45,97
|8,21
|MUĞLA / FETHİYE / Mustafa Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|276,9471
|47,88
|28,27