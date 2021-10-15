Muaviye ne demek, ne anlama geliyor? Muaviye kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

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Muaviye kelimesi özel bir isimdir. Emevi devletinin kurucusu olan şahsın ismi olmaktadır.

Muaviye Kelimesinin Türk Dil Kurumu’na Göre Anlamı Ne Demektir?

Muaviye kelimesinin anlamı Türk Dil Kurumu içerisinde yer almamaktadır. Bunun dışında Muaviye kelimesinin anlamı diğer sözlüklerde bulunmaktadır. Muaviye kelimesi, Emevi hanedanının kurucusu olan ve beşinci halife için kullanılan bir ifade olmaktadır. Muaviye, Dördüncü halife kabul edilen Ali bin Ebu Talib ile savaşmıştır ve Mısır'ı ele geçirmiştir.

Ali bin Ebu Talib'in 661 senesinde suikaste uğrayıp öldürülmesinden sonra halifeliğini ilan etmiştir. 661'den başlayarak 680'e kadar olan devleti yönetmiştir. Kişiliği, yapmış oldukları ve Şii'lerin peygamberlerin gerçek halefi olduğu konusuna inandıkları Ali ile savaşması sebebiyle nesiller boyunca Şii'ler tarafından nefretle anılmıştır.

Müslüman olmadan hemen önce Hendek Savaşı'nda ve Uhud Savaşı'nda Mekkeli paganların komutanı olan Muhammed komutasında bulunan Müslümanlara karşı savaşmış olan Ebu Sufyan bin Harb'in oğlu olmaktadır. Annesi Kureyş'in başkanlarından biri olan "Utbe bin Rebîa"'nın kızıdır ve ismi Hind bint Utbe'dir.