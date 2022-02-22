Montessori yaklaşımı nedir ve özellikleri nelerdir? Montessori yaklaşımı ilkeleri ve materyalleri

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı Elektrikte indirimli tarife 1 MarttaCumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Elektrikte indirimli tarife 1 Mart'ta#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Putin 14 yıl önce de soykırım demişti Tarih tekerrür mü ediyorPutin 14 yıl önce de 'soykırım' demişti! Tarih tekerrür mü ediyor?#Lugansk Halk Cumhuriyeti
Rusya piyasaları sarstı 7 yılın zirvesiRusya piyasaları sarstı! 7 yılın zirvesi#Petrol Fiyatları
Canlı yayında duyurdu... Rusyaya büyük yaptırımCanlı yayında duyurdu... Rusya'ya büyük yaptırım#Rusya
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rusyanın kararı kabul edilemezCumhurbaşkanı Erdoğan: 'Rusya'nın kararı kabul edilemez'#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Rusya için çember daralıyor İlk yaptırım kararı geldi...Rusya için çember daralıyor! İlk yaptırım kararı geldi...#RUSYA
Putinin Ukrayna kararı dünyada ilk manşetPutin'in Ukrayna kararı dünyada ilk manşet!#RUSYA
Dünya gündemine bomba gibi düştü 2 ay önceden tarih vermiş...Dünya gündemine bomba gibi düştü! 2 ay önceden tarih vermiş...#Vladimir Zhirinovsky
Pınar Gültekin davasında tutuklanan Mertcan Avcının ifadesi ortaya çıktıPınar Gültekin davasında tutuklanan Mertcan Avcı'nın ifadesi ortaya çıktı#Pınar Gültekin
Suriyelilere seyreltme planıSuriyelilere seyreltme planı#Suriyeliler
Herkesin başına gelebilir Attığınız imzaya dikkatHerkesin başına gelebilir! Attığınız imzaya dikkat#Araç Kiralama
Meğer Shiloh o ülkenin de vatandaşıymışMeğer Shiloh o ülkenin de vatandaşıymış#Shiloh Jolie Pitt
Kuraklıkla boğuşan barajlarda kar sevinci Şu an İstanbulun kaç aylık suyu varKuraklıkla boğuşan barajlarda kar sevinci! Şu an İstanbul'un kaç aylık suyu var?#Kuraklık
Yangında büyük şüphe... 400 milyon doları alevler yok ettiYangında büyük şüphe... 400 milyon doları alevler yok etti!#Kargo Gemisi
Tahtı, daha oturmadan elinden aldılar 'Tahtı, daha oturmadan elinden aldılar'#Prens George
HABERLEREğitim Haberleri Araştırma Haberleri

Montessori yaklaşımı nedir ve özellikleri nelerdir? Montessori yaklaşımı ilkeleri ve materyalleri

#Eğitim#Araştırma#Montessori Yaklaşımı Nedir
Montessori yaklaşımı nedir ve özellikleri nelerdir Montessori yaklaşımı ilkeleri ve materyalleri

Montessori, çocukların kişisel yetenekleri ve ilgilerine uygun olacak biçimde, her çocukta öğrenme hızının farklı olduğunu kabul eden bir yaklaşım sunmaktadır. Böylece her çocuğun kendini ait hissetmediği bir biçime sokmaya çalışılmamaktadır. Bu yönü ile Özgür bir eğitim bilimi olarak hizmet verilmektedir. Hem farklı öğrenme tarzına sahip çocuklar hem de öğrenme güçlüğü yaşayan çocuklarda işlevsel bir özelliğe sahiptir. İşte, Montessori hakkında merak edilen tüm detayları derledik.

Haberin Devamı

Montessori yaklaşımı, ismini yaklaşımın geliştiricisi olan İtalyan kadın doktor Maria Montessori'den almaktadır. Montessori, uzun çalışmalar sonucunda bu yaklaşım modelini ortaya çıkarmıştır. Çocukların ilgi alanlarını ve yeteneklerini keşfetme anlamında önemli katkı sunmaktadır. Bu yaklaşım alanda sıklıkla kullanılan bir yaklaşımdır.

 Montessori Yaklaşımı Nedir?

 Bu yaklaşımın odağında öğrenciler bulunmaktadır. Yaklaşım çocukların akademik gelişimine katkı sunmaktadır. Bu yaklaşıma göre çocuklar, kendi potansiyellerine göre hareket etmeyi öğrenmektedir. Özellikle okul öncesi ve ilkokul zamanındaki çocuklar için büyük bir öneme sahiptir. Çocukların kendilerine özel birey olma algısını destekleyen ve tek bir eğitim anlayışından uzak bir eğitim anlayışıdır. Ayrıca çocukların hem kişisel hem de zihinsel gelişimi okul öncesi ve ilkokul döneminde destekleyen bir yaklaşımdır. Bunun yanında dönemsel olarak akademik yaşam ile sosyal ilişkilere de katkı sunmaktadır.

Haberin Devamı

 Montessori Yaklaşımı pek çok alanda etki göstermektedir. Bunlar içinde; karar verme, sorumluluk alma, motivasyon, odaklanma, bağımsız olma, istediğinin farkında olma gibi birçok alan vardır. Böylece çocuk gelişiminde farklı yönlerde destekleyici olmaktadır. Bu yaklaşımda kullanılan malzemeler mevcut aktivite ile çocuğun ilgi alanı arasında uyum yaratmaktadır. En kritik olan ise çocuk kendi deneyimi ile kendi hızında öğrenme imkanı bulmaktadır. Tamamen öğrenci odaklı bir yaklaşımdır.

 Montessori Yaklaşımının Özellikleri Nelerdir?

 Çocuk, hem kendi ilgi alanında hem de kişisel yeteneklerinde kendi hızında gelişme gösterme imkanı bulmaktadır. Çocukta özgüven ile sorumluluk hissi gelişim göstermektedir. Bu yaklaşım yaratıcı olmanın yanında üretken olması teşvik etmektedir. Çocuk, konsantre olmayı öğrenmektedir. Hem kendisine hem de çevresindekilere saygı duyan bir çocuk profili oluşmaktadır. Herhangi bir problem karşısında bireysel özelliklerini dikkate alarak sorun çözmeyi öğrenmektedir. İçsel disiplinin oluşmasında katkı sunmaktadır.

Haberin Devamı

 Montessori Malzemeleri ve İlkeleri Nelerdir?

 Malzemeler çocukların öğrenme isteklerini arttırmaya yönelik olmaktadır. Uygulamalar da bu yönde geliştirilmektedir. Bu amaçla tasarımlar yapılmaktadır. Bu malzemeler arasında ise aşağıdakiler bulunmaktadır:

Silindir Blok: 4 aşamalı şekilde çocuğa verilmektedir. Çocukta, üç boyutlu nesnelerdeki boyut farklılıklarının görsel şekilde ayırt edilme becerisini gelişimi olmaktadır. Kolaydan zora doğru bir sıralama izlenmektedir.

Pembe Kule: çocuğun uzunluk, genişlik ve yükseklik farklılığını görsel şekilde fark etmesi becerisi geliştirilmektedir. Özellikle matematik çalışmalarında uygun bir malzeme olmaktadır. Bunun yanında çocuğun küçük kas gelişimini de destekleyici bir özelliğe sahiptir. Küçük ve büyük kavramı da öğretilmektedir.

Haberin Devamı

Kırmızı Çubuklar: kırmızı çubuklar ile uzunluk farkını görsel olarak algılama becerisi gelişmektedir. Böylece uzun ile kısa kavramları öğrenilmektedir.

Sayma Çubukları ve Kartlar: çocuğun sayılar ile sembolleri birbirleri ile eşleştirmesi sağlanmaktadır.

Sayma Çubukları: Başlangıç malzemelerinden biri olmaktadır. Amacı, çocuğun hem sayıları tanımasına yardımcı olmak hem de sıraya koyma becerisini geliştirmektedir.

Yeşil Sayı Kartları: burada sayıların soyut biçimleri sunulmaktadır. Böylece somut öğrenmenin yanında soyut öğrenme becerisi de eklenmektedir.

Küçük Küp ve Büyük Küp: çocukta şekil ile renk kavramlarını pekiştirmeye yardımcı olmaktadır. Bu materyaller sayesinde çocukta sayıların küpleri olduğu düşüncesi de farkında olmadan oluşmaktadır.

Haberin Devamı

Renk Tabletleri: renk tabletleri üç ayrı kutudan meydana gelmektedir. Çocuk bu materyal sayesinde ana ve ara renkler ile renklerin tüm tonlarını öğrenmektedir.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Eğitim#Araştırma#Montessori Yaklaşımı Nedir

BAKMADAN GEÇME!

Donbas neden önemli Putin bu hamleyi neden yaptı | 8 SORU 8 YANIT

Donbas neden önemli? Putin bu hamleyi neden yaptı? | 8 SORU 8 YANIT

#Lugansk Halk Cumhuriyeti
Açık alanda maskeler çıkacak

Açık alanda maskeler çıkacak

#Pandemi
Kuraklıkla boğuşan barajlarda kar sevinci Şu an İstanbulun kaç aylık suyu var

Kuraklıkla boğuşan barajlarda kar sevinci! Şu an İstanbul'un kaç aylık suyu var?

#Kuraklık

BAKMADAN GEÇME!

Donbas neden önemli Putin bu hamleyi neden yaptı | 8 SORU 8 YANIT

Donbas neden önemli? Putin bu hamleyi neden yaptı? | 8 SORU 8 YANIT

#Lugansk Halk Cumhuriyeti
Açık alanda maskeler çıkacak

Açık alanda maskeler çıkacak

#Pandemi
Kuraklıkla boğuşan barajlarda kar sevinci Şu an İstanbulun kaç aylık suyu var

Kuraklıkla boğuşan barajlarda kar sevinci! Şu an İstanbul'un kaç aylık suyu var?

#Kuraklık