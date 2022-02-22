Montessori yaklaşımı nedir ve özellikleri nelerdir? Montessori yaklaşımı ilkeleri ve materyalleri

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Montessori yaklaşımı, ismini yaklaşımın geliştiricisi olan İtalyan kadın doktor Maria Montessori'den almaktadır. Montessori, uzun çalışmalar sonucunda bu yaklaşım modelini ortaya çıkarmıştır. Çocukların ilgi alanlarını ve yeteneklerini keşfetme anlamında önemli katkı sunmaktadır. Bu yaklaşım alanda sıklıkla kullanılan bir yaklaşımdır.

Montessori Yaklaşımı Nedir?

Bu yaklaşımın odağında öğrenciler bulunmaktadır. Yaklaşım çocukların akademik gelişimine katkı sunmaktadır. Bu yaklaşıma göre çocuklar, kendi potansiyellerine göre hareket etmeyi öğrenmektedir. Özellikle okul öncesi ve ilkokul zamanındaki çocuklar için büyük bir öneme sahiptir. Çocukların kendilerine özel birey olma algısını destekleyen ve tek bir eğitim anlayışından uzak bir eğitim anlayışıdır. Ayrıca çocukların hem kişisel hem de zihinsel gelişimi okul öncesi ve ilkokul döneminde destekleyen bir yaklaşımdır. Bunun yanında dönemsel olarak akademik yaşam ile sosyal ilişkilere de katkı sunmaktadır.

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Montessori Yaklaşımı pek çok alanda etki göstermektedir. Bunlar içinde; karar verme, sorumluluk alma, motivasyon, odaklanma, bağımsız olma, istediğinin farkında olma gibi birçok alan vardır. Böylece çocuk gelişiminde farklı yönlerde destekleyici olmaktadır. Bu yaklaşımda kullanılan malzemeler mevcut aktivite ile çocuğun ilgi alanı arasında uyum yaratmaktadır. En kritik olan ise çocuk kendi deneyimi ile kendi hızında öğrenme imkanı bulmaktadır. Tamamen öğrenci odaklı bir yaklaşımdır.

Montessori Yaklaşımının Özellikleri Nelerdir?

Çocuk, hem kendi ilgi alanında hem de kişisel yeteneklerinde kendi hızında gelişme gösterme imkanı bulmaktadır. Çocukta özgüven ile sorumluluk hissi gelişim göstermektedir. Bu yaklaşım yaratıcı olmanın yanında üretken olması teşvik etmektedir. Çocuk, konsantre olmayı öğrenmektedir. Hem kendisine hem de çevresindekilere saygı duyan bir çocuk profili oluşmaktadır. Herhangi bir problem karşısında bireysel özelliklerini dikkate alarak sorun çözmeyi öğrenmektedir. İçsel disiplinin oluşmasında katkı sunmaktadır.

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Montessori Malzemeleri ve İlkeleri Nelerdir?

Malzemeler çocukların öğrenme isteklerini arttırmaya yönelik olmaktadır. Uygulamalar da bu yönde geliştirilmektedir. Bu amaçla tasarımlar yapılmaktadır. Bu malzemeler arasında ise aşağıdakiler bulunmaktadır:

Silindir Blok: 4 aşamalı şekilde çocuğa verilmektedir. Çocukta, üç boyutlu nesnelerdeki boyut farklılıklarının görsel şekilde ayırt edilme becerisini gelişimi olmaktadır. Kolaydan zora doğru bir sıralama izlenmektedir.

Pembe Kule: çocuğun uzunluk, genişlik ve yükseklik farklılığını görsel şekilde fark etmesi becerisi geliştirilmektedir. Özellikle matematik çalışmalarında uygun bir malzeme olmaktadır. Bunun yanında çocuğun küçük kas gelişimini de destekleyici bir özelliğe sahiptir. Küçük ve büyük kavramı da öğretilmektedir.

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Kırmızı Çubuklar: kırmızı çubuklar ile uzunluk farkını görsel olarak algılama becerisi gelişmektedir. Böylece uzun ile kısa kavramları öğrenilmektedir.

Sayma Çubukları ve Kartlar: çocuğun sayılar ile sembolleri birbirleri ile eşleştirmesi sağlanmaktadır.

Sayma Çubukları: Başlangıç malzemelerinden biri olmaktadır. Amacı, çocuğun hem sayıları tanımasına yardımcı olmak hem de sıraya koyma becerisini geliştirmektedir.

Yeşil Sayı Kartları: burada sayıların soyut biçimleri sunulmaktadır. Böylece somut öğrenmenin yanında soyut öğrenme becerisi de eklenmektedir.

Küçük Küp ve Büyük Küp: çocukta şekil ile renk kavramlarını pekiştirmeye yardımcı olmaktadır. Bu materyaller sayesinde çocukta sayıların küpleri olduğu düşüncesi de farkında olmadan oluşmaktadır.

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Renk Tabletleri: renk tabletleri üç ayrı kutudan meydana gelmektedir. Çocuk bu materyal sayesinde ana ve ara renkler ile renklerin tüm tonlarını öğrenmektedir.