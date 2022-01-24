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Kurucusu Cengiz Han olan Moğollar, yüzyıllar boyunca hükümdarlığının sürdürmüş en önemli imparatorluklar arasında yer alır. Özellikle Cengizhan gibi önemli bir hükümdarın kurmuş olduğu ülke olması ile beraber, tarihsel açıdan da önemli bir yere sahiptir.

Moğollar Türk Müdür Değil midir?

Cengiz Han'ın Moğol topluluğu aslına bakılırsa teknik olarak ele alınmaz. Başka bir isim üzerinden Osmanlı tabiri gibi siyasi bir yapı şeklinde öne çıkar. Bu doğrultuda içlerinde Türkçe konuşan ve aynı zamanda Türk boyları olan topluluklar da bulunur. Tabii oldukça geniş topraklara sahip olduğu için farklı genlere sahip topluluklarda yer alır. Bu sebepten dolayı genel olarak olmasa bile, Moğol İmparatorluğu içerisinde Türklerin olduğunu söylemek mümkün.

Moğollar Türk Soyundan mıdır?

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Genel açıdan soy olarak bakıldığı vakit Moğolların Türk soyundan geldiğini söylemek gerekir. Bunun en önemli nedeni ise Cengizhan'ın Türk olmasıdır. Özellikte gittiği farklı birçok yerde Cengizhan kendini Türk olarak ifade etmektedir. Aynı zamanda hem Moğolca hem de Türkçe bildiğini söylemek mümkün. Bu sebepten dolayı Moğolların köken olarak Türk soyundan geldiğini söylemek gerekir.