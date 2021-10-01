Mirasyedi ne demek? Mirasyedi kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

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Mirasyedi kelimesi uzun yıllardır Türkçede olan kelimelerden bir tanesidir. Bu nedenle bu kelimenin ne anlama geldiği merak konusu olmaktadır. Günümüzde pek çok kişi çeşitli kaynaklardan mirasyedi kelimesinin ne anlama geldiğini araştırmaktadır.

Mirasyedi Ne Demek?

Mirasyedi kelimesi dilimizde sıklıkla kullanılmaktadır. Bu kelimenin ne anlama geldiği de her zaman merak edilmektedir. Kendisine önemli miktarlarda miras kalan kimseler mirasyedi olarak adlandırılmaktadır. Bunun yanında bir de mecaz anlamı bulunur. Çok fazla para harcayan ve savurgan olan kimseler için de mirasyedi denmektedir.

Mirasyedi Kelimesinin TDK'ya Göre Sözlük Anlamı Nedir?

Türk Dil Kurumuna göre mirasyedi kelimesinin iki farklı anlamı bulunmaktadır. Bir yakın akrabasından kendisine önemli miktarda miras kalan kimselere mirasyedi denmektedir. Bunun yanında savurgan olan kişiler için de bu kelime kullanılmaktadır.

Gençliğinde har vurup harman savuran bir mirasyediydi.