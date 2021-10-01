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Mirahur ne demek? Mirahur kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

#Ne Demek#TDK#Mirahur
Mirahur ne demek Mirahur kelimesinin anlamı nedir TDKya göre sözlük anlamı...

Dilimizdeki bazı kelimeler Osmanlı döneminden gelmektedir. Bunlardan bir tanesi de mirahur kelimesidir. Bu kelime çok eski zamanlardan beri dilimizdedir. Bu nedenle insanlar tarafından merak edilmektedir. Mirahur ne demek? Mirahur kelimesinin anlamı nedir tüm detayları ile derledik.

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Mirahur kelimesi imrahor ismi ile de bilinmektedir. Osmanlı döneminden bu yana dilimizde olan kelimenin anlamı merak edilmektedir. Mirahur kelimesinin anlamı ile ilgili çeşitli kaynaklardan araştırmalar yapılmaktadır.

 Mirahur Ne Demek?

 Mirahur, Osmanlı Döneminde padişahların atlarına bakan görevli kimselere verilen isimdir. Mirahur isimli görevliler genellikle dış sarayda yetiştirilmekteydi. Bunun yanında mirahurlar çoğunlukla saraydaki oğlanlar arasından seçiliyordu. Mirahur görevlileri sadece atlara bakmakla görevli değildi. Bunun yanında farklı işler amacı ile de kullanılırlardı.

 Mirahur Kelimesinin TDK'ya Göre Anlamı Nedir?

 Osmanlı Dönemindeki has ahırların en üst düzey yöneticileri mirahur olarak isimlendirilmekteydi. Has ahırın en büyük amirlerine genellikle amir-i ahur-i evvel ya da büyük imrahor ismi verilmekteydi. Büyük imrahordan sonra gelen amir ise küçük imrahor ismi ile bilinirdi. Büyük mirahur sadece atlardan değil aynı zamanda has ahırın çayır ve koru alanlarından da sorumlu olmaktaydı.

 

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