Miniklerin uyum haftası başlıyor

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UYUM eğitimlerinin ilk gününde tüm okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğretmenleri, velilere yönelik yüz yüze bilgilendirme toplantısı düzenleyecek. Bu toplantıda veliler okul ortamı, eğitim-öğretim faaliyetleri, etkinlikler ve kazanımlar hakkında bilgilendirilecek. Eğitimin ikinci günündeyse veliler çocuklarıyla birlikte okula giderek okulun tüm iç ve dış mekanlarını birlikte gezecek. Sürecin üçüncü günü öğretmenlerin minik öğrencileriyle yakın iletişim kurabilmesi için iki grup halinde etkinlikler yapmasıyla devam edecek. Son iki günde öğrenciler, sınıf arkadaşlarıyla birlikte etkinliklere katılacak.

Uyum eğitimi haftasında anaokulu öğrenci velilerinin kafasındaki soru işaretlerini gidermek amacıyla MEB tarafından ‘2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Okul Öncesi Eğitim Uyum Rehberi’ hazırlandı. Uyum rehberiyle hem okul öncesi eğitimin önemi ve içeriği anlatılıyor hem de uyum haftasına dair velilerin aklındaki soru işaretleri cevaplanıyor.

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VELİLERE: BAZILARI GEÇ ALIŞIR

- REHBERDE okulun ilk günlerinde çocukların uyum sağlama konusunda zorlanabileceğinin ve bunun oldukça doğal olduğunun altı çiziliyor.

- Bazı çocuklar belli bir süre uyum güçlüğü çekebilir. Kimi çocuk ise okula çok kolay uyum sağlar. Bu normaldir.

- Aileler uyum güçlüğü yaşayan çocuklarını diğer çocuklarla karşılaştırmamalı.

- Aileler eğitim öğretim sürecinde olduğu gibi uyum sürecinde de öğretmen ve okul yönetimi ile işbirliği içinde olmalı.

- Çocuklara okulun onlar için düzenlenmiş olan özel bir yer olduğu ve hoşuna gidecek etkinliklerin yer aldığı anlatılmalı.

- Çocukların kaygı düzeyinin artmaması için diğer öğrencilerle aynı zamanda okula getirilip götürülmeliler.

ORTAOKUL VE LİSEDE 12-26 EYLÜL ARASINDA

Bu yıl ortaokul ve liseye başlayacak öğrencilerin uyum eğitimi süreci 12 -16 Eylül’de uygulanacak. Bu kapsamda 5’inci ve 9’uncu sınıflara başlayacak öğrenciler için rehberlik ve uyum çalışmaları yapılacak.