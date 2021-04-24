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Eğitim
AA
Haber Giriş: 24.04.2021 - 13:03 | Son Güncelleme:

Minik Ateş Savaşçıları tatbikatta

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Minik Ateş Savaşçıları tatbikatta

Kayseri Orman İşletme Müdürlüğü, orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla çocukların rol aldığı video klip hazırladı. 'Minik Ateş Savaşçıları İş Başında' sloganıyla hazırlanan ve kurumun sosyal medya hesaplarından paylaşılan klipte, işletme müdürünü, şeflerini ve işçileri canlandıran 19 ilkokul öğrencisi yer aldı.

Klipte bölgedeki çalışmalarla ilgili sunum yapan çocuklar, daha sonra senaryo gereği yangın ihbarıyla harekete geçerek "Geleceğimi yakma" yazılı kıyafetler ve kasklarla itfaiye araçlarına binip hızla olay yerine intikal etti. Yahyalı ilçesinde bulunan Kapuzbaşı Şefliğindeki işçilerin durumunu da anlatan çocuklar, bir haftadır eve gidemediklerini belirterek, yangınlara karşı daha duyarlı olunmasını istedi. Farklı bir yangın ihbarıyla yine yola çıkan çocuklar, orman yangınını, su tankerlerinden uzanan hortumlar ve helikopter yardımıyla söndürdü. Video klibin sonunda çocuklar hep bir ağızdan "Biz söndürdük siz yakmayın." mesajı verdi.

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