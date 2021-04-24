Minik Ateş Savaşçıları tatbikatta

Klipte bölgedeki çalışmalarla ilgili sunum yapan çocuklar, daha sonra senaryo gereği yangın ihbarıyla harekete geçerek "Geleceğimi yakma" yazılı kıyafetler ve kasklarla itfaiye araçlarına binip hızla olay yerine intikal etti. Yahyalı ilçesinde bulunan Kapuzbaşı Şefliğindeki işçilerin durumunu da anlatan çocuklar, bir haftadır eve gidemediklerini belirterek, yangınlara karşı daha duyarlı olunmasını istedi. Farklı bir yangın ihbarıyla yine yola çıkan çocuklar, orman yangınını, su tankerlerinden uzanan hortumlar ve helikopter yardımıyla söndürdü. Video klibin sonunda çocuklar hep bir ağızdan "Biz söndürdük siz yakmayın." mesajı verdi.