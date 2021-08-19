Milli sporcuya üniversitede yüzde 100 burs hakkı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2021 YKS tercih dönemi öncesinde milli sporculara, “Bu avantajı değerlendirin” çağrısında bulundu. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun girişimleriyle uluslararası başarıları olan milli sporculara; 17’si KKTC olmak üzere 75 vakıf üniversitesinde yüzde 100 burslu okuma imkânı sağlandı. İlk etapta da 76 milli sporcu, 26 ayrı üniversitede burstan yararlandı. Öğrenciler tıp fakültesinden diş hekimliğine, mühendislikten hukuk ve spor bilimleri fakültelerine kadar çok çeşitli bölümlere yerleşme imkânı buldu.

SPORCU DOKTORLAR, AVUKATLAR GÖRECEĞİZ

Bakan Kasapoğlu, 2021 YKS tercih dönemi öncesinde milli sporculara çağrıda bulunarak, “Artık eğitimle hayalleriniz arasında bir tercih yapmak zorunda değilsiniz. Sporcularımızın süregelen ‘eğitim mi, spor mu?’ ikilemi nedeniyle yıllarca verdikleri emeklerin heba olmasını maalesef hep birlikte yaşadık” dedi. Kasapoğlu şöyle devam etti: “Açtığımız bu kapı ile inanıyorum ki; önümüzdeki süreçte sporcu doktorları, avukatları, mühendisleri göreceğiz. Tüm kardeşlerime tercihlerinin hayırlı olsun.”