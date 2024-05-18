Milli Eğitim Komisyonu Üyesi Selvi: Öğretmen Akademisi ile atamalarda mülakata son veriliyor

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TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu üyesi Latif Selvi, Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun bu hafta Meclis’te komisyon gündemine gelmesinin beklendiğini söyledi. Selvi, Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun, öğretmenin istihdamı, yetişmesi, eğitimi ve hizmetlerine dair birtakım yeni düzenlemeler içerdiğini belirtti.

AKADEMİ EĞİTİMİNDEN SONRA GÖREVE

Selvi, MEB’in 2025 yılından itibaren uygulamaya başlayacağı Öğretmen Akademisi’nin de bu kanunla resmileşeceğini kaydetti şöyle devam etti:

“Öğretmenlerimiz mevcut uygulamada lisans eğitimini tamamlayıp formasyonunu aldıktan sonra KPSS’ye girip bir sonuç elde ediyordu. Alan bilgisi sınavından sonra baraj olarak kabul ettiğimiz başarı çıtasını aşanlar, bir de mülakat uygulamasına giriyorlardı. Mülakat uygulamasından sonra başarılı olanlar tercihlerini yaparak, puan üstünlüğüne göre yerleşiyor ve öğretmenlik görevini ifa ediyordu. Şimdi bu yılki uygulamaya yüzde 50 sınav puanı, yüzde 50 mülakat geliyor. Bu kanunla beraber, arkadaşlarımız lisans eğitimini tamamladıktan sonra öğretmen olmak için KPSS’ye girecek, yazılı sınavda almış olduğu puanlara bağlı olarak bakanlığın ‘Öğretmen Akademisi’ sistemine müracaat edecek. Buraya katılmaya hak kazanan arkadaşlarımız 4 veya 3 dönemlik bir eğitimden geçecekler. Başarı ile geçen arkadaşlarımız 3 artı 1 sözleşme; 3 yıl sözleşmeli daha sonra artı 1 kadrolu olarak görevini yerine getirip meslek hayatına 4B sözleşmeli olarak başlamış olacak.

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‘PUAN ÜSTÜNLÜNE GÖRE DEĞERLENDİRİLECEK’

Lisans mezunu arkadaşlarımız, eğitim akademisi için başvurularını KPSS sonuçlarına göre yapabilecek. Ve burada da başarılı olan arkadaşlarımız öğretmenliğe fiilen başlayacak. Eğitim akademisi, eğitim fakültesinin görevini yapmayacak. Eğitim fakülteleri şu anda öğrencilerine bir akademik eğitim veriyor. Bu eğitimden sonra MEB kendi ihtiyaçları doğrultusunda mesleki yeterliliğini geliştirmek için ‘Eğitim Akademisi’ dediğimiz bir çalışma yapacak. O çalışmada başarılı olan arkadaşlar, başka bir şarta gerek kalmadan öğretmenliğe başlayabilecek. Burada artık şu ana kadar uygulanan mülakat uygulamasına son veriliyor. Yani artık KPSS puanı alan öğretmen adayı Öğretmen Akademisine gidecek. Örneğin bir branştan sınava giren 2 bin kişi var, 70 ve üzeri alan kişi sayısını da bin olarak düşünelim. Ülkemizin öğretmen ihtiyacı ise 200. Baraj dediğimiz başarı çıtasına ve puan üstünlüğüne göre değerlendirilecekler.

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‘10 YIL BEKLEME SÜRESİ KALDIRILACAK’

Öğretmenlerimiz arasında, başöğretmenliğe başvurmadan emekliliğe yaklaşmış arkadaşlar vardı. Burada belirlenen 10 yıllık bekleme süresi, yeni düzenleme ile kaldırılacak.

‘ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE DÖNÜK DÜZENLEMELER OLACAK’

Öğretmenliğe yakışmayan işlerle meşgul olanlar öğretmenlik yapamayacak. Bir kişinin iznini almadan fotoğrafını çekmesi, paylaşması veya sosyal medya üzerinden bir öğretmene yakışmayacak paylaşımlarda bulunması gibi şeyler düzenlemede olacak. Burada amaç telefon kullanımını kısıtlamadan, yapılacak yanlış işlere engel olmak.

Şiddete karşı da bir önlemler var. Suçlunun tutuklu yargılanması, ceza kanunundaki indirimlerden yararlanmaması gibi önemli düzenlemeler gelecek. Bu düzenlemeler öğretmen arkadaşlarımızın, görev başında bir tehditle karşılaşmamaları için önleyici bir tedbir olarak ortaya çıkıyor” dedi.