Milli Eğitim Bakanı EBA’dan seslendi

Ziya Selçuk Selçuk, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla TRT EBA ekranlarında öğrencilerle buluştu. Cumhuriyet'in kuruluşunun 97'nci yılında öğrencilerle olmaktan duyduğu mutluluğu ifade eden Selçuk, "Cumhuriyet hepimizin ortak değeri. Peki sizce Cumhuriyet ne demektir? 'Halkın, kendini yönetim şekli' diye anlatmışlardır derslerde size. 97 yıl elbette tek bir cümleye sığmaz. Cumhuriyet, insan merkezli bir yönetim şeklidir. Gücünü insandan, insanlardan, yani bizlerden alır." değerlendirmesinde bulundu.

CUMHURİYETİN HER SESİN, HERKESİN YER ALDIĞI BİRLİKTE YAŞAMA İMKANI

"Sadece kendi varlığın için değil, başkalarının var olması için de emek vermektir. Kendi hakkını savunduğun kadar sınıf arkadaşının hakkına da sahip çıkmaktır. Hakkına sahip çıktığın kadar sorumluluklarını da yerine getirmektir. Cumhuriyetin hayatlarımıza kattığı değeri, bugün bir kez daha düşünmemiz gerekli. 97 yıl önce bugün her cephede verilen mücadele sonucu müthiş bir emekle kurulan Cumhuriyet, bugün atalarımızdan bize en kıymetli emanettir. Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve yediden yetmiş yediye Cumhuriyet'i bize emanet eden herkese teşekkür ediyorum."