Mezuniyet sergisi sanal ortamda yapıldı

Resim bölümünden bu yıl mezun olan 15 öğrenci, Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Resim Bölümü Başkanı Doç. Serkan İlden danışmanlığında hazırladıkları 45 resmi, internet üzerinden sanatseverlerin beğenisine sundu. Öğrencilerin, yaptıkları resimleri kentteki bir sanat galerisinin internet sitesine koymasıyla oluşturulan sergiye, üniversitenin internet adresinden de ulaşılabiliyor.

‘SANAL SERGİYE GÖSTERİLEN İLGİDEN MEMNUNUZ’

Bölüm Başkanı İlden, her yıl, mezun olan öğrencilerin eserlerinden oluşan sergi açtıklarını söyledi. Bu sene salgın nedeniyle bunu yapamadıklarını belirten İlden, şöyle konuştu:

"Öğrencilerin yaptıkları mezuniyet çalışmalarını sergiyle taçlandırması gerekiyordu. Pandemi sürecinde galerilerin kapalı olması ve ziyaretçilerin sergilere ulaşamama durumu nedeniyle bunları sanal ortama taşımaya karar verdik. Sanal sergiye gösterilen ilgiden memnunuz. Sanatçılar daha geniş kitlelere ulaşmak için yıllardır teknolojinin bu imkânlarından yararlanıyordu. Biz de öğrencilerin bu çalışmalarını hem daha geniş kitlelere ulaştırmak hem de farklı öneriler ve düşüncelerle çalışmaların zenginleşmesini sağlamak için sergiyi açtık. Normal bir sergiyi, sadece o bölgeden sınırlı sayıda insan ziyaret edebilirken, bu sayede dünyanın pek çok yerinden izleyici ile buluşan sergiler yapabilme imkânına kavuştuk."