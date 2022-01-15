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Meyve nasıl yazılır? Meyve kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı..

#Meyve Nasıl Yazılır?#TDK#Sözlük
Meyve nasıl yazılır Meyve kelimesinin TDKya göre doğru yazılışı..

Meyve kelimesi bazen “meyva” şeklinde yazılmaktadır. Türk Dil Kurumu (TDK)’na göre meyve şeklinde yazılmalıdır. Kelimelerin Türk Dil Kurumu’nun hazırladığı kurallara göre yazılması gerekmektedir. Doğru bir şekilde Türkçe kullanılması çok önemlidir. Düzgün ve doğru şekilde kullanılan Türkçe ile kişinin bilgisinin bir yansıması olarak görülmektedir. Kelimelerin doğru yazımını öğrenmek için Türk Dil Kurumu’nun sözlüğüne dair detayları derledik.

 

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Kelimeleri doğru yazmak çok önemlidir. Bazen kelimeler yanlış yazılıp yanlış telaffuz edilebilmektedir. Türkçede birçok kelimenin söyleyiş ve yazılışları farklı olabilmektedir. Bir kelimenin doğru yazımını Türk Dil Kurumu’nun internet sitesinde ki sözlüğünden kontrol edilebilmektedir. Türk Dil Kurumu’na ait olan bu sözlüğe çevrimiçi bir şekilde ulaşılabilmektedir.

Meyve Nasıl Yazılır?

En çok doğru yazımı merak edilen kelimelerden biri de meyve kelimesidir. Meyve kelimesi Türk Dil Kurumu’nun sözlüğünde en çok aratılan kelimedir. "Meyve" kelimesi "meyva" şeklinde kullanılmaktadır. "Meyva" yazımı doğru bir yazım değildir. "Meyve" olarak yazılmalıdır.

Türkçeye meyve kelimesi Farsçadan gelmiştir. Türk dil kurallarına uyumu sağlanarak "meyve" şeklinde yazılması kabul edilmiştir. Türk Dil Kurumu'nun sözlüğüne bakıldığında "meyve" şeklinde yazıldığını görmekteyiz.

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Türk Dil Kurumu’na Göre Meyve Kelimesi:

Türk Dil Kurumu'nun sözlüğünde araştırma yapıldığında "meyve" şeklinde yazıldığı görülmektedir. "Meyva" olarak yazmak yanlıştır.

Örnek Cümleler:

Pazardan taze meyve aldım. (Doğru)

Akşamları meyve yemeği çok severim. (Doğru)

En sevdiğim meyva elmadır. (Yanlış)

Buz dolabından meyva getirebilir misin? (Yanlış)

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#Meyve Nasıl Yazılır?#TDK#Sözlük

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