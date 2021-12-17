Meyve mi meyva mı? TDK'ya göre yazımı nasıldır

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Doğru yazım hakkında meyve kelimesi çok araştırılan kelimelerden biridir. Günümüzde çok kullanılan meyve kelimesi, meyve şeklinde yazılması gerekiyor. Meyva olarak yazılması doğru kabul edilmiyor.

Meyve mi Meyva mı?

Meyve kelimesi günümüzde anlamı bulunan kelimeler arasındadır. Meyve sözcüğü pek çok kişi tarafından meyva olarak yazılıyor. Anlam bakımından araştırılan meyve kelimesinin doğru yazılışı da Türkçe dili için önemlidir. Meyve kelimesinin her zaman meyve şeklinde yazılmalıdır.

TDK'ya Göre Yazımı Nasıldır?

Kelimelerin doğru olarak yazılabilmesi için kişilerin farklı kaynaklarda araştırması yapması gerekiyor. TDK araştırma yapılacak kurumların başında yer alıyor. Meyve kelimesinin doğru yazılışı için TDK'da araştırma yapılabiliyor. TDK'ya göre meyve kelimesi, meyva olarak değil meyve şeklinde yazılmalıdır.