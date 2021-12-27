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Meyletmek ne demek, ne anlama gelir? Meyletmek bitişik mi yazılır ayrı mı? TDK sözlük anlamı

#Meyletmek#TDK#Yönelmek
Meyletmek ne demek, ne anlama gelir Meyletmek bitişik mi yazılır ayrı mı TDK sözlük anlamı

Meyletmek kelimesinin kökü meyildir. Dilimize Arapçadan geçen meyil kelimesinin sözlük anlamı bir yere doğru eğim kazanmak, yönelmek anlamına gelir. Kelimenin fiil hali ''temayül'', sıfat hali ise ''meyilli'' şeklinde yazılır. Meyletmek, mecazen birine aşık olmak, gönül vermek, sadece birisiyle ilgilenmek anlamına gelir. Meyletmek ne demek, ne anlama gelir? Meyletmek bitişik mi yazılır ayrı mı tüm detayları ile derledik.

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Meyletmek kelimesi ile eş ve yakın anlamlı sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

 1-İlgi göstermek 2- Yönelmek 3- Beğenmek 4- Aşık Olmak 5- Sevmek

 6- Hoşlanmak 7- Rağbet göstermek 8- İlgilenmek 9- Hazzetmek

 10- Düşkün olmak

 Meyletmek Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

11.yüzyılda literatüre giren meyletmek kelimesi hem gerçek hem de mecazi anlamda kullanılır. Bir cismin çevresel etkilere bağlı olarak bir yöne doğru eğilmesine meyletmek denir. Bu sözcük mecazen birisiyle ya da bir şeyle ilgilenmek, tüm vaktini ona ayırmak anlamında kullanılır.

 Meyletmek Bitişik mi Yazılır Ayrı mı?

 Meyletmek - Doğru Kullanım

 Meyl etmek - Yanlış Kullanım

 Meyil etmek - Yanlış Kullanım

 Meyletmek Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

 Türk Dil Kurumuna göre meyletmek kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir:

 İlk Anlamı: Bir tarafa doğru yönelme, çevrilme

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 İkinci Anlamı: İlgi duymak, hoşlanmak

 Meyletmek Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

 ''Ona meylettiğim günden beri aşk acısı çekiyorum.''

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#Meyletmek#TDK#Yönelmek

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