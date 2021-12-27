Meyletmek ne demek, ne anlama gelir? Meyletmek bitişik mi yazılır ayrı mı? TDK sözlük anlamı

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Meyletmek kelimesi ile eş ve yakın anlamlı sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1-İlgi göstermek 2- Yönelmek 3- Beğenmek 4- Aşık Olmak 5- Sevmek

6- Hoşlanmak 7- Rağbet göstermek 8- İlgilenmek 9- Hazzetmek

10- Düşkün olmak

Meyletmek Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

11.yüzyılda literatüre giren meyletmek kelimesi hem gerçek hem de mecazi anlamda kullanılır. Bir cismin çevresel etkilere bağlı olarak bir yöne doğru eğilmesine meyletmek denir. Bu sözcük mecazen birisiyle ya da bir şeyle ilgilenmek, tüm vaktini ona ayırmak anlamında kullanılır.

Meyletmek Bitişik mi Yazılır Ayrı mı?

Meyletmek - Doğru Kullanım

Meyl etmek - Yanlış Kullanım

Meyil etmek - Yanlış Kullanım

Meyletmek Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

Türk Dil Kurumuna göre meyletmek kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir:

İlk Anlamı: Bir tarafa doğru yönelme, çevrilme

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İkinci Anlamı: İlgi duymak, hoşlanmak

Meyletmek Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

''Ona meylettiğim günden beri aşk acısı çekiyorum.''