MEB'den göçmen öğrencilere uyum desteği

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Proje; Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülüyor. 50 Milyon Euro bütçeli SEUP, Avrupa Birliği’nin Türkiye’deki Mülteciler için Maddi Yardım Programı Fonu (FRIT) kapsamında Alman Kalkınma Bankası (KFW) aracılığıyla finanse ediliyor.

MESLEKİ EĞİTİME TEŞVİK AMAÇLANIYOR

SEUP, geçici koruma altındaki Suriyelilerin ve dezavantajlı bölgelerdeki öğrencilerin sosyal ve ekonomik uyumunu sağlamayı amaçlıyor. Öğrencilerin servis, öğle yemeği, kıyafet, çanta ve kırtasiye gibi ihtiyaçları karşılanıyor. Proje kapsamında öğrencilerin kaynaşması için ortak sosyal faaliyetler düzenleniyor. 14-17 yaş aralığındaki hem geçici koruma altındaki Suriyeli öğrenciler hem de Türk öğrenciler mesleki eğitime teşvik ediliyor. Böylece Türkiye’nin nitelikli işgücünün artırılması hedefleniyor. Proje sonuna kadar 10 bin öğrenciye destek sağlanmış olacak ve 21 meslek alanında bin 187 atölye tamamen yenilenecek.

2017 yılında başlayan projede İstanbul, Bursa, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Mersin, Adana ve Hatay SEUP kapsamındaki pilot iller olarak belirlendi. Pilot iller, Suriyelilerin yoğun olarak yaşadıkları illere göre tercih edildi. İstanbul, 13 okul ile en fazla okulun belirlendiği pilot il oldu.

4 BİN 500 ÖĞRENCİYE TABLET

Proje, bilişim, elektrik/elektronik, güzellik ve saç bakım hizmetleri, makine teknolojisi, metal teknolojisi, mobilya ve iç mekân tasarımı, motorlu araçlar teknolojisi, tekstil teknolojisi, tesisat teknolojisi ve iklimlendirme, moda tasarım teknolojileri, yiyecek içecek hizmetleri, çocuk gelişimi ve eğitimi, hasta ve yaşlı hizmetleri, endüstriyel otomasyon teknolojileri, inşaat teknolojisi, plastik teknolojisi, ayakkabı teknolojisi, gıda teknolojisi, radyo televizyon, tarım, yenilenebilir enerji, baskı teknolojisi, konaklama ve seyahat hizmetleri olmak üzere toplamda 21 meslek alanını kapsıyor. Ayrıca proje kapsamında pilot okullarda bulunan geçici koruma altındaki Suriyeli ve dezavantajlı bölgelerde yaşayanların uzaktan eğitme kesintisiz erişimini sağlamak için toplamda 4 bin 500 öğrenciye tablet bilgisayar internet paketleri ile birlikte teslim edildi.

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ATÖLYE YENİLEME ÇALIŞMALARI

Atölye yenileme sürecinde bilişim, elektrik-elektronik ve çocuk gelişimi ve eğitimi alanlarında 783 adet atölyenin tadilat ve donanımları tamamlandı. Tadilatı devam eden 244 atölye ile (Moda Tasarım Teknolojisi, Gıda Teknolojisi, Yiyecek İçecek Hizmetleri, Metal Teknolojisi ve Motorlu Araçlar Teknolojisi) Temmuz ayında bin 27 atölye tamamlanacak. Diğer yandan proje kapsamındaki çalışmaların anlatılması, mesleki teknik eğitimin öneminin de vurgulanması için görünürlük ve farkındalık faaliyetleri sürdürülüyor. Öğrencilerin okul ortamında ortak sosyal faaliyetler gerçekleştirerek kaynaşıyor ve yeteneklerini geliştiriyorlar. Bunun yanında sosyal medya ve dijital platformlardaki öğrenim ve paylaşım imkânlarından yararlanıyorlar.