MEB'den göçmen öğrencilere uyum desteği

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Kritik toplantı sona erdi Enflasyonla mücadelede tam uyum vurgusuKritik toplantı sona erdi! Enflasyonla mücadelede tam uyum vurgusu!#Nureddin Nebati
Yeni başlayanlar için metaverse ve emlâk piyasası Egede zeytinlik almak gibi ama...Yeni başlayanlar için metaverse ve emlâk piyasası! Ege'de zeytinlik almak gibi ama...#Metaverse
Bunu hiç beklemiyordu Ozan Tufan hayalim demişti ancak...Bunu hiç beklemiyordu! Ozan Tufan 'hayalim' demişti ancak...#Ozan Tufan
Erdoğan tüm dünyaya seslendi: Bizi izlemeye devam edinErdoğan tüm dünyaya seslendi: Bizi izlemeye devam edin#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Etkinlik oranı belli oldu TURKOVAC müjdesi: Randevu açılıyorEtkinlik oranı belli oldu! TURKOVAC müjdesi: Randevu açılıyor#TURKOVAC
Pitbull saldırısı sonrası doku nakli yapılmıştı Asiyeden sevindiren haberPitbull saldırısı sonrası doku nakli yapılmıştı! Asiye'den sevindiren haber#Asiye Ateş
Yeni uyarı geldi: Yarına dikkat Bir anda bastırdı, onlarca iş yerini su bastıYeni uyarı geldi: Yarına dikkat! Bir anda bastırdı, onlarca iş yerini su bastı#Meteoroloji
İlk kez ortaya çıktı, aylarca geçmiyor En hayati iki organa sıçrayabilir...İlk kez ortaya çıktı, aylarca geçmiyor! En hayati iki organa sıçrayabilir...#Koronavirüs
Bakan Akar CNN TÜRKte… Doğu Akdenizde kararlılık vurgusuBakan Akar CNN TÜRK'te… Doğu Akdeniz'de kararlılık vurgusu#Milli Savunma Bakanı
ABD ve Avrupanın yeni kabusu olacak Otel ve tesislerde mahsur kaldılarABD ve Avrupa'nın yeni kabusu olacak! Otel ve tesislerde mahsur kaldılar#Afganistan
Hayatlarının şokunu yaşadılar... Konser değil korona partisiHayatlarının şokunu yaşadılar... Konser değil korona partisi #Koronavirüs
Bakan Muş bir kez daha uyardı: Süreci yakından takip ediyoruzBakan Muş bir kez daha uyardı: Süreci yakından takip ediyoruz#Mehmet Muş
Herkesin kafasını karıştırdılar: Aşka devam mıHerkesin kafasını karıştırdılar: Aşka devam mı? #Gigi Hadid
Taşları cebime koydum ve nehrin içine ilerledim, o sırada kendi bedenimde değildimTaşları cebime koydum ve nehrin içine ilerledim, o sırada kendi bedenimde değildim#Nicole Kidman
Gübre fiyatlarında büyük indirimGübre fiyatlarında büyük indirim#Tarım Kredi Koperatifleri
HABERLEREğitim Haberleri

MEB'den göçmen öğrencilere uyum desteği

#Milli Eğitim Bakanlığı#SEUP#Türkiye’Deki Mülteciler İçin Maddi Yardım Programı Fonu
MEBden göçmen öğrencilere uyum desteği

Türkiye’ye göç eden Suriyeli gençler için çalışmalara başlayan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ‘Mesleki ve Teknik Eğitim Yoluyla Sosyal ve Ekonomik Uyum’ projesini (SEUP) hayata geçirdi.

Haberin Devamı

Proje; Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülüyor. 50 Milyon Euro bütçeli SEUP, Avrupa Birliği’nin Türkiye’deki Mülteciler için Maddi Yardım Programı Fonu (FRIT) kapsamında Alman Kalkınma Bankası (KFW) aracılığıyla finanse ediliyor.

MESLEKİ EĞİTİME TEŞVİK AMAÇLANIYOR
SEUP, geçici koruma altındaki Suriyelilerin ve dezavantajlı bölgelerdeki öğrencilerin sosyal ve ekonomik uyumunu sağlamayı amaçlıyor. Öğrencilerin servis, öğle yemeği, kıyafet, çanta ve kırtasiye gibi ihtiyaçları karşılanıyor. Proje kapsamında öğrencilerin kaynaşması için ortak sosyal faaliyetler düzenleniyor. 14-17 yaş aralığındaki hem geçici koruma altındaki Suriyeli öğrenciler hem de Türk öğrenciler mesleki eğitime teşvik ediliyor. Böylece Türkiye’nin nitelikli işgücünün artırılması hedefleniyor. Proje sonuna kadar 10 bin öğrenciye destek sağlanmış olacak ve 21 meslek alanında bin 187 atölye tamamen yenilenecek.

MEBden göçmen öğrencilere uyum desteği
SURİYELİLERİN ÇOK OLDUĞU İLLER TERCİH EDİLDİ
2017 yılında başlayan projede İstanbul, Bursa, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Mersin, Adana ve Hatay SEUP kapsamındaki pilot iller olarak belirlendi. Pilot iller, Suriyelilerin yoğun olarak yaşadıkları illere göre tercih edildi. İstanbul, 13 okul ile en fazla okulun belirlendiği pilot il oldu.

4 BİN 500 ÖĞRENCİYE TABLET
Proje, bilişim, elektrik/elektronik, güzellik ve saç bakım hizmetleri, makine teknolojisi, metal teknolojisi, mobilya ve iç mekân tasarımı, motorlu araçlar teknolojisi, tekstil teknolojisi, tesisat teknolojisi ve iklimlendirme, moda tasarım teknolojileri, yiyecek içecek hizmetleri, çocuk gelişimi ve eğitimi, hasta ve yaşlı hizmetleri, endüstriyel otomasyon teknolojileri, inşaat teknolojisi, plastik teknolojisi, ayakkabı teknolojisi, gıda teknolojisi, radyo televizyon, tarım, yenilenebilir enerji, baskı teknolojisi, konaklama ve seyahat hizmetleri olmak üzere toplamda 21 meslek alanını kapsıyor. Ayrıca proje kapsamında pilot okullarda bulunan geçici koruma altındaki Suriyeli ve dezavantajlı bölgelerde yaşayanların uzaktan eğitme kesintisiz erişimini sağlamak için toplamda 4 bin 500 öğrenciye tablet bilgisayar internet paketleri ile birlikte teslim edildi.

Haberin Devamı

ATÖLYE YENİLEME ÇALIŞMALARI
Atölye yenileme sürecinde bilişim, elektrik-elektronik ve çocuk gelişimi ve eğitimi alanlarında 783 adet atölyenin tadilat ve donanımları tamamlandı. Tadilatı devam eden 244 atölye ile (Moda Tasarım Teknolojisi, Gıda Teknolojisi, Yiyecek İçecek Hizmetleri, Metal Teknolojisi ve Motorlu Araçlar Teknolojisi) Temmuz ayında bin 27 atölye tamamlanacak. Diğer yandan proje kapsamındaki çalışmaların anlatılması, mesleki teknik eğitimin öneminin de vurgulanması için görünürlük ve farkındalık faaliyetleri sürdürülüyor. Öğrencilerin okul ortamında ortak sosyal faaliyetler gerçekleştirerek kaynaşıyor ve yeteneklerini geliştiriyorlar. Bunun yanında sosyal medya ve dijital platformlardaki öğrenim ve paylaşım imkânlarından yararlanıyorlar. 

Mesleki eğitim öğrenci ücretlerinde artış

Mesleki eğitim öğrenci ücretlerinde artış

Haberle ilgili daha fazlası:
#Milli Eğitim Bakanlığı#SEUP#Türkiye’Deki Mülteciler İçin Maddi Yardım Programı Fonu

BAKMADAN GEÇME!

Omicron, küresel enflasyon, Fed... 2022 yılında piyasaları neler bekliyor

Omicron, küresel enflasyon, Fed... 2022 yılında piyasaları neler bekliyor?

#Küresel Piyasalar
Taksiciler Odası’nda seçim yaklaşıyor Şok iddialar var: Başkan tefeciden borç mu aldı Aday olan isim korsan taksici mi

Taksiciler Odası’nda seçim yaklaşıyor! Şok iddialar var: Başkan tefeciden borç mu aldı? Aday olan isim korsan taksici mi?

#İTEO
‘Soğuk algınlığı veya grip olduğunu zannedenlerin çoğu Omicron…’ 7 SORU 7 YANIT

‘Soğuk algınlığı veya grip olduğunu zannedenlerin çoğu Omicron…’ 7 SORU 7 YANIT

#Koronavirüs

BAKMADAN GEÇME!

Omicron, küresel enflasyon, Fed... 2022 yılında piyasaları neler bekliyor

Omicron, küresel enflasyon, Fed... 2022 yılında piyasaları neler bekliyor?

#Küresel Piyasalar
Taksiciler Odası’nda seçim yaklaşıyor Şok iddialar var: Başkan tefeciden borç mu aldı Aday olan isim korsan taksici mi

Taksiciler Odası’nda seçim yaklaşıyor! Şok iddialar var: Başkan tefeciden borç mu aldı? Aday olan isim korsan taksici mi?

#İTEO
‘Soğuk algınlığı veya grip olduğunu zannedenlerin çoğu Omicron…’ 7 SORU 7 YANIT

‘Soğuk algınlığı veya grip olduğunu zannedenlerin çoğu Omicron…’ 7 SORU 7 YANIT

#Koronavirüs