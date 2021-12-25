Mesleki eğitim öğrenci ücretlerinde artış

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Kanunda yapılan ilk değişikliğe göre, mesleki eğitim merkezlerinde eğitim gören öğrencilerin her ay aldıkları asgari ücretin üçte biri kadar ücretin tamamı artık devlet tarafından ödenecek. İkinci değişiklikle 3. sınıf sonunda kalfa olan öğrencilerin aldıkları ücret, asgari ücretin üçte birinden yarısına yükseltilecek. Bu ücretin tamamı da devlet tarafından ödenecek. Üçüncü değişiklikle ise ustalık yeterliliği kazanmış olanlar, mesleklerinde en az on yıl çalıştıklarını belgelemeleri durumunda Bakanlık tarafından açılan iş pedagoji kursu sınavına doğrudan katılabilecek ve başarılı olanlara usta öğreticilik belgesi verilebilecek.

TARİHİ BİR ADIM

Konuya ilişkin değerlendirme yapan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, şöyle konuştu:

“Bu düzenlemeler, 13 Mart 2021 tarihinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Ekonomi Reform Paketi’nde istihdamı artıracak adımlar arasında yer alıyordu. Bu adımlar mesleki eğitim merkezlerini güçlendirerek iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu insan kaynağının yetiştirilmesini, bu süreçte işveren üzerindeki maddi yükün kaldırılmasını, gençler için mesleki eğitim merkezlerinin cazip hale getirilmesini kapsıyordu. Ekonomi Reform Paketi’ndeki mesleki eğitimle ilgili bu adımlar yasalaşarak yürürlüğe girdi. İlk kez mesleki eğitimde hem işveren hem de gençler için cazip bir mekanizma oluşturulmuş oldu. Bu ülkemiz için istihdamı artıracak tarihi bir adımdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın da vurguladığı gibi mesleki eğitimde bu düzenleme ile artık yeni bir dönem başlıyor. Özellikle genç işsizliğin azaltılmasında çok önemli fırsatlar ortaya çıkmış oldu. İş gücü piyasasında aranan elemanın bulunamaması diye bir mazeretin geçerliliği artık kalmadı. Bu düzenleme vesilesi ile eğitimin tüm alanlarında bizlere sürekli destek olan ve özellikle mesleki eğitimin çok daha güçlü hale gelmesi için desteklerini esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. TBMM Başkanlığı ve milletvekillerimize, bu düzenleme nedeniyle teşekkür ediyorum.”