Meslek liselilerin â€˜lezzetâ€™ yarÄ±ÅŸÄ±

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Nisan ayÄ±nda bÃ¶lge finalleri dÃ¼zenlenen MEB Gastronomi Festivali ve Yemek YarÄ±ÅŸmasÄ±â€™nda bÃ¼yÃ¼k final Ä°stanbul Ä°SOV-DinÃ§kÃ¶k Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Bakan Tekinâ€™in katÄ±lÄ±mÄ±yla gerÃ§ekleÅŸtirildi. TÃ¼rkiye genelinde bin 221 Ã¶ÄŸrencinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yarÄ±ÅŸmalarda 30 ekip finale kaldÄ±. Siirt ZÃ¼beyde HanÄ±m MTAL birinci olurken, Edirne Dr. SadÄ±k Ahmet MTAL â€˜bakla Ã§orbasÄ±, ciÄŸer sarma, bal helvasÄ±â€™ ile ikinci, Adana Nezihe YalvaÃ§ MTAL Ã¶ÄŸrencileri ise hazÄ±rladÄ±klarÄ± â€˜yÃ¼ksÃ¼k Ã§orbasÄ±, iÃ§li kÃ¶fte ve karakuÅŸ tatlÄ±sÄ±â€™ ile Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ oldu. Ä°lk 3â€™e giren Ã¶ÄŸrenciler, bÄ±Ã§ak seti hediyelerini Bakan Tekinâ€™in elinden aldÄ±.

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Ã–ÄžRENCÄ°LERE BOÄžAZâ€™A NAZIR HÄ°ZMET ALANI

Son dÃ¶nemde genÃ§ler arasÄ±nda gastronomiye ve mutfak sanatlarÄ±na yÃ¶nelen ilginin farkÄ±nda olduklarÄ±nÄ± belirten Bakan Tekin ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi: â€œBu ilginin sebeplerine bakacak olursak; Ã¶zellikle popÃ¼ler hale gelen yarÄ±ÅŸmalarÄ±n genÃ§ler arasÄ±nda cesareti, arzuyu, isteÄŸi artÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± tahmin ediyorum. Biz de bu cesarete ortak olmak iÃ§in gastronomi meslek lisesi projesi Ã¼zerine Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. Bu tematik meslek lisemizin Ã¶nÃ¼nde de Ã¶ÄŸrencilerimizin bÃ¼tÃ¼n Ã¼rÃ¼nlerini paylaÅŸabildiÄŸi, herkesin rahatlÄ±kla misafirlerini gÃ¶tÃ¼rebileceÄŸi bir hizmet alanÄ± oluÅŸturacaÄŸÄ±z. Bu uygulamayÄ± Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki eÄŸitim Ã¶ÄŸretim yÄ±lÄ±nda BoÄŸazâ€™a nazÄ±r gÃ¼zel bir yerde hayata geÃ§ireceÄŸiz.

GASTRONOMÄ°DE ÃœRETEN GENÃ‡LER

Arzumuz, gastronomi Ã¼zerine uzmanlaÅŸan, annelerinin reÃ§eteleriyle yemek yapabilen, dÃ¼nyadaki geliÅŸmeleri izleyerek sanatÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtiren ve Ã¼rettiÄŸi Ã¼rÃ¼nÃ¼ pazarlayabilen genÃ§ler yetiÅŸtirmek. BÃ¶ylece Orta Asyaâ€™dan itibaren elde ettiÄŸimiz geleneÄŸi gelecek kuÅŸaklara aksettiren birikimi de kayda geÃ§irmiÅŸ olacaÄŸÄ±z."Â

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Ecenur MalÃ§ok, Zeynep MamiÅŸ, YÃ¼sra GÃ¶rhan ve FeyzanurÂ AÃ§Ä±kÃ§a

HÄ°KAYESÄ° OLAN BÄ°R YEMEKLE KAZANDIK

Siirt ZÃ¼beyde HanÄ±m MTAL Yiyecek Ä°Ã§ecek Hizmetleri alanÄ± Ã¶ÄŸrencilerinin hazÄ±rlÄ±k sÃ¼recinde onlara destek veren Ã¶ÄŸretmen Ecenur MalÃ§ok elde ettikleri baÅŸarÄ±yÄ± ÅŸÃ¶yle anlattÄ±:

â€œÃ–ÄŸrencilerimizle Ã§ok yoÄŸun bir hazÄ±rlÄ±k dÃ¶neminin ardÄ±ndan baÅŸarÄ±ya ulaÅŸtÄ±k. 3 hafta boyunca sabah akÅŸam Ã§alÄ±ÅŸtÄ±k. Ã–ncesinde GÃ¼neydoÄŸu Anadolu BÃ¶lgesiâ€™nde birinciliÄŸi aldÄ±k. GÃ¼neydoÄŸu Anadolu bÃ¶lgesindeki kadÄ±nlarÄ±mÄ±z gerÃ§ekten maharetli. Biz de bu maharetin yansÄ±masÄ±nÄ± bu yarÄ±ÅŸmada gÃ¶rebildik. Siirtâ€™in yÃ¶resel yemeklerini sunmayÄ± tercih ettik. KÃ¶kÃ¼ Arap mutfaÄŸÄ±na dayanan Varak keek tatlÄ±sÄ±, PÄ±rtike Ã§orbasÄ± ve her evde piÅŸen, Ã¶zel de bir hikayeye sahip perde pilavÄ±ndan oluÅŸan menÃ¼yle katÄ±ldÄ±k. Siirtâ€™te yeni bir evlilik gerÃ§ekleÅŸtiÄŸinde kayÄ±nvalide, gelinine perde pilavÄ±nÄ± sunar. â€˜Kol kÄ±rÄ±lÄ±r yen iÃ§inde kalÄ±r, bu perde pilavÄ±nÄ± kendi hanen gibi dÃ¼ÅŸÃ¼n. ÃœzÃ¼ntÃ¼ler, mutluluklar, sÄ±rlar o perdenin iÃ§inde kalsÄ±nâ€™ anlamÄ±nÄ± taÅŸÄ±r. Siirt Ã§ok geniÅŸ bir yemek kÃ¼ltÃ¼rÃ¼ne sahip. UmarÄ±m bu vesileyle Siirt mutfaÄŸÄ±nÄ±n ne kadar gÃ¼zel olduÄŸu da duyulur.

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BÄ°RÄ°NCÄ°LÄ°K SÃœRPRÄ°Z OLDU

YÃ¼sra GÃ¶rhan ve Feyza Nur AÃ§Ä±kÃ§a ile birlikte kazanan ekipte yer alan 12â€™nci sÄ±nÄ±f Ã¶ÄŸrencisi Zeynep MamiÅŸ ise â€œZor bir hazÄ±rlÄ±k sÃ¼reciydi. GeÃ§en ay bÃ¶lge birincisi olduÄŸumuzda Ã§ok sevinmiÅŸtik. Ä°stanbulâ€™daki finallerde 30 gÃ¼Ã§lÃ¼ rakibimiz vardÄ±. DiÄŸer yemeklere baktÄ±ÄŸÄ±mda Ã§ok iyi tabaklar gÃ¶rdÃ¼m. Ben ikinci olabileceÄŸimizi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yordum, birincilik Ã§ok gÃ¼zel bir sÃ¼rpriz oldu. Bence bizi birinci yapan perde pilavÄ± oldu. Ekipteki tÃ¼m arkadaÅŸlarÄ±m her yemeÄŸe katkÄ± verdiâ€œ dedi.