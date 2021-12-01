Mesele kelimesinin eş anlamlısı nedir? Meselenin eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

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Mesele kelimesi Arapça kökenli bir kelimedir. Bu nedenle dilimize Arapçadan girmiştir. Arapçada masala yani soru anlamı taşımaktadır. Mesele kelimesinin eş anlamlı kelimesi ise pek çok kişi tarafından araştırılmaktadır.

Mesele Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Mesele kelimesinin anlamı ve eş anlamı TDK sözlüklerinde değerlendirilmiştir. Mesele kelimesinin anlamı şu şekildedir:

- Sorun

- Güç iş

- Problem

Mesele kelimesinin üç farklı eş anlamlısı bulunmaktadır. Bu kelimeler sorun, zor iş ve problem kelimesidir. Mesele kelimesinin ilk anlamı sorun kelimesidir. Aynı anlama geldiği için birbirlerinin yerine cümle içerisinde kullanılabilir. Sorun kişinin uğraşması gereken bir şeydir. Uğraşılması gereken bir durum olduğunda mesele kelimesi kullanılmaktadır.

Meselenin Eş Anlamı İle Örnek Cümleler

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Mesele kelimesi cümle içerisinde çok sık kullanılır. Kelimenin eş anlamlısı ile ilgili örnek cümleler şu şekilde verilebilir:

- Bu sıralar uğraşmak zorunda olduğum bir mesele var.

- Bu sıralar uğraşmak zorunda olduğum bir sorun var.

- Bu problemi bir an önce çözmeliyiz.

- Bu meseleyi biran önce çözmeliyiz.

- Bu sorunu bir an önce çözmeliyiz.