Mersin lise taban puanları 2021! Mersin LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları

Mersin' de liselerin yüzdelik dilimleri ve taban puanları araştırılan konulardan biri. Bölgede yer alan ilçelerdeki liselerin yüzdelik dilimleri, alan adları ve okul türleri da dikkat edilmesi gereken unsurlardan. İşte, Antalya'daki okulların LGS yüzdelik dilimleri ve detaylı bilgileri...

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Okul Adı Okul Türü Öğretim Süresi Öğretim Şekli Yabancı Dili Kont. Taban Puanı En Düşük Yüzdelik En Yüksek Yüzdelik MERSİN / YENİŞEHİR / Eyüp Aygar Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 470,0211 0,6 0,01 MERSİN / YENİŞEHİR / Yahya Akel Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 457,8932 1,21 0,61 MERSİN / TARSUS / Sesim Sarpkaya Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 136 449,7961 1,77 0,44 MERSİN / MEZİTLİ / İçel Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 288 432,4556 3,33 0,76 MERSİN / AKDENİZ / 75.Yıl Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 238 427,8866 3,83 1,25 MERSİN / TARSUS / Tarsus Şehit Halil Özdemir Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 238 416,9837 5,21 1,78 MERSİN / MEZİTLİ / Mersin Yusuf Kalkavan Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 408 410,8917 6,08 2,8