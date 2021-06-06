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GeriEğitim Mersin lise taban puanları 2021! Mersin LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları
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Eğitim
Haber Giriş: 06.06.2021 - 13:28 | Son Güncelleme:

Mersin lise taban puanları 2021! Mersin LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları

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Mersin lise taban puanları 2021! Mersin LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları

LGS sonrası en önemli konulardan biri de lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri... Pek çok öğrenci yaşadığı bölgedeki okulların puanlarını ve yüzdelik dilimlerini araştırıyor. Mersin' de sınavla öğrenci kabul eden okulların taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini merak eden öğrenciler, sınav sonuçları belli olduğunda kendi yüzdelik dilimleri ve puanlarına göre tercih işlemlerini gerçekleştirecekler. İşte 2021 yılına ait Mersin LGS yüzdelik dilimleri ve sınavla öğrenci alan okulların listesi...

Mersin' de liselerin yüzdelik dilimleri ve taban puanları araştırılan konulardan biri. Bölgede yer alan ilçelerdeki liselerin yüzdelik dilimleri, alan adları ve okul türleri da dikkat edilmesi gereken unsurlardan. İşte, Antalya'daki okulların LGS yüzdelik dilimleri ve detaylı bilgileri...

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Not: Şu an için tercih robotuna erişim sağlanamamaktadır. Ancak MEB tarafından kılavuz yayınlanınca sayfa kullanıma açılacaktır.

Okul AdıOkul TürüÖğretim SüresiÖğretim ŞekliYabancı DiliKont.Taban PuanıEn Düşük YüzdelikEn Yüksek Yüzdelik
MERSİN / YENİŞEHİR / Eyüp Aygar Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce180470,02110,60,01
MERSİN / YENİŞEHİR / Yahya Akel Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce180457,89321,210,61
MERSİN / TARSUS / Sesim Sarpkaya Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce136449,79611,770,44
MERSİN / MEZİTLİ / İçel Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce288432,45563,330,76
MERSİN / AKDENİZ / 75.Yıl Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce238427,88663,831,25
MERSİN / TARSUS / Tarsus Şehit Halil Özdemir Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce238416,98375,211,78
MERSİN / MEZİTLİ / Mersin Yusuf Kalkavan Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce408410,89176,082,8

 

MERSİN / ERDEMLİ / Erdemli Borsa İstanbul Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce170410,56476,141,01
MERSİN / SİLİFKE / Silifke Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce136408,97026,380,94
MERSİN / ANAMUR / Şehit İbrahim Armut Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce120406,2056,820,04
MERSİN / YENİŞEHİR / Yenişehir Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce136398,58188,110,39
MERSİN / TOROSLAR / Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce380395,31558,74,05
MERSİN / YENİŞEHİR / Mehmet Akif Ersoy Sosyal Bilimler LisesiSosyal Bilimler LisesiHazırlık + 4 yılKız/Erkekİngilizce216377,322712,476,07
MERSİN / AKDENİZ / Akdeniz Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34359,019317,098,07
MERSİN / MUT / Mut Osman Nuri Yalman Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce170350,578119,460,89
MERSİN / YENİŞEHİR / Şehit Kübra Doğanay Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKızİngilizce170346,579520,658,27
MERSİN / TOROSLAR / Kadri Şaman MTSO Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34330,4325,759,03
MERSİN / MUT / Mut Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce30330,391425,773,91
MERSİN / AKDENİZ / Mersin Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce136319,105529,718,66
MERSİN / ERDEMLİ / Prof. Dr. Nebi Bozkurt Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKızİngilizce68316,697430,67,1
MERSİN / TOROSLAR / Akşemsettin Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce60304,341735,389,07
MERSİN / AKDENİZ / Zeytinlibahçe Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Meslek Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30293,202240,1217,03
MERSİN / MEZİTLİ / Mezitli Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılErkekİngilizce60283,772244,488,31
MERSİN / TARSUS / Uluslararası Ashabı Kehf Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılErkekİngilizce90278,043947,325,08
MERSİN / AKDENİZ / Zeytinlibahçe Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Meslek Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30275,756648,4913,92
MERSİN / MEZİTLİ / Mezitli Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34272,146250,4117,51
MERSİN / MEZİTLİ / Ulaştırma Hizmetleri Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce90266,616953,3914,14
MERSİN / TOROSLAR / Hafsa Sultan Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKızİngilizce34265,979953,7418
MERSİN / AKDENİZ / Mersin Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34263,438755,1925,11
MERSİN / SİLİFKE / Silifke Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce40261,12656,5112,37
MERSİN / ERDEMLİ / Erdemli Ertuğrul Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34255,517759,8416,68
MERSİN / AKDENİZ / Mersin Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34254,062460,7226,41
MERSİN / MEZİTLİ / Ulaştırma Hizmetleri Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30253,127261,2735,29
MERSİN / MEZİTLİ / Fatma Aliye Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34251,734462,1124,44
MERSİN / AKDENİZ / Zeytinlibahçe Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Meslek Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30249,763763,3431,32
MERSİN / ANAMUR / Anamur Borsa İstanbul Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce60247,163364,9910,24
MERSİN / AKDENİZ / Çamlıbel Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKızİngilizce34247,026265,0820,35
MERSİN / AKDENİZ / Zeytinlibahçe Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Meslek Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30243,373867,4110,35
MERSİN / TARSUS / Tarsus Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34234,289973,4117,72
MERSİN / TOROSLAR / Toroslar Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34233,450273,9625,59
MERSİN / TARSUS / Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34226,25678,7510,91
MERSİN / AKDENİZ / Zeytinlibahçe Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Meslek Programı4 yılKız/Erkekİngilizce120225,731779,122,42
MERSİN / TOROSLAR / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34224,055680,2135,85
MERSİN / TARSUS / Tarsus Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34222,256681,3725,81
MERSİN / MEZİTLİ / Fatma Aliye Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34221,934781,5742,85
MERSİN / TARSUS / Tarsus Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34214,376586,2215,4
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