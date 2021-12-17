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Melemen mi yoksa menemen mi doğru olarak yazılır? (TDK)

#Melemen Mi Yoksa Menemen Mi Doğru Olarak Yazılır?#TDK#Sözlük
Melemen mi yoksa menemen mi doğru olarak yazılır (TDK)

Menemen, domates, sivri biber, yumurta ve kuru soğan ile yapılan geleneksel bir yemektir. İlk kez İzmir'in Menemen ilçesinde yapıldığı için yemeğe bu isim verilmiştir. Bu sözcüğün doğru yazılışı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Melemen mi yoksa menemen mi doğru olarak yazılır detayları ile derledik.

 

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Yazımı en çok karıştırılan diğer yiyecek isimleri ve doğru yazılışları şu şekildedir.

1- Sandöviç (Yanlış) - Sandviç (Doğru) 2- Sarmısak (Yanlış) - Sarımsak (Doğru)

3- Meyva (Yanlış) - Meyve (Doğru) 4- Karnıbahar (Yanlış) - Karnabahar (Doğru)

Melemen mi Yoksa Menemen mi Doğru Olarak Yazılır? (TDK)

Bu kelime sıklıkla ''melemen'' şeklinde telaffuz edilse de TDK'ya göre sözcüğün doğru yazılışı aşağıdaki gibidir.

Melemen - Yanlış Kullanım

Menemen - Doğru Kullanım

Kelime ''menemen'' şeklinde yazıldığı için bu şekilde telaffuz edilmesi gerekir.

Menemen Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

1- En çok annemin yaptığı menemenleri özledim. (Doğru)

2- Şimdi çayla menemen ne güzel giderdi. (Doğru)

3- Melemen sağlıklı bir yemek olduğu için her öğün yiyebilirsin. (Yanlış)

 

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