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Yazımı en çok karıştırılan diğer yiyecek isimleri ve doğru yazılışları şu şekildedir.

1- Sandöviç (Yanlış) - Sandviç (Doğru) 2- Sarmısak (Yanlış) - Sarımsak (Doğru)

3- Meyva (Yanlış) - Meyve (Doğru) 4- Karnıbahar (Yanlış) - Karnabahar (Doğru)

Melemen mi Yoksa Menemen mi Doğru Olarak Yazılır? (TDK)

Bu kelime sıklıkla ''melemen'' şeklinde telaffuz edilse de TDK'ya göre sözcüğün doğru yazılışı aşağıdaki gibidir.

Melemen - Yanlış Kullanım

Menemen - Doğru Kullanım

Kelime ''menemen'' şeklinde yazıldığı için bu şekilde telaffuz edilmesi gerekir.

Menemen Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

1- En çok annemin yaptığı menemenleri özledim. (Doğru)

2- Şimdi çayla menemen ne güzel giderdi. (Doğru)

3- Melemen sağlıklı bir yemek olduğu için her öğün yiyebilirsin. (Yanlış)