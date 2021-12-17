Yazımı en çok karıştırılan diğer yiyecek isimleri ve doğru yazılışları şu şekildedir.
1- Sandöviç (Yanlış) - Sandviç (Doğru) 2- Sarmısak (Yanlış) - Sarımsak (Doğru)
3- Meyva (Yanlış) - Meyve (Doğru) 4- Karnıbahar (Yanlış) - Karnabahar (Doğru)
Melemen mi Yoksa Menemen mi Doğru Olarak Yazılır? (TDK)
Bu kelime sıklıkla ''melemen'' şeklinde telaffuz edilse de TDK'ya göre sözcüğün doğru yazılışı aşağıdaki gibidir.
Melemen - Yanlış Kullanım
Menemen - Doğru Kullanım
Kelime ''menemen'' şeklinde yazıldığı için bu şekilde telaffuz edilmesi gerekir.
Menemen Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı
1- En çok annemin yaptığı menemenleri özledim. (Doğru)
2- Şimdi çayla menemen ne güzel giderdi. (Doğru)
3- Melemen sağlıklı bir yemek olduğu için her öğün yiyebilirsin. (Yanlış)