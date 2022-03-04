Mekke'nin Fethi Ne Zaman, Hangi Yıl Ve Gün Gerçekleşmiştir? Mekke'nin Fethi Hakkında Bilgiler

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Son peygamber olan Hz. Muhammed (s.a.v.) komutasında bulunan Müslümanlar, Mekke'yi Kureyşlilerin elinden aldı. Bunun sonucunda da Dünya'da yeni bir döneme girilmiş oldu. 'Mekke fethi miladi takvimde hangi güne denk geliyor sorusu çok sık sorulmaktadır. Haz. Muhammed (s.a.v.)'in 31 Aralık günü fetih için hazırlıklara başlamış olduğu bilinmektedir. İşte, Mekke'nin fethi hakkında detaylar...

Mekke'nin Fethi Ne Zaman, Hangi Yıl ve Gün Gerçekleşmiştir?

Mekke, Arap yarımadasının kuzey bölgesindeki Batımekke adı verilen bir vadi üzerinde kurulmuştur.. Hazreti Muhammed, bu şehirde dünyaya gelmiştir. İslam tarihi açısından son derece büyük bir öneme sahip durumda olan Mekke ya da Mekke-i Mükerreme’nin fethedilişinin üzerinden günümüzde asırlar geçmiştir.

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Hazreti Muhammed'in "Size karşı konulmadıkça ve size saldırılmadıkça hiç kimse ile çarpışmaya girmeyeceksiniz ve hiç kimseyi kesinlikle öldürmeyeceksiniz" emri ve Fetih Suresi’nin okunması ile birlikte İslam ordusu Mekke'ye girmiştir.

Hz. Muhammed, Hicret'in 8. senesinde, Ramazan ayının 13. günü, 10 bin kişilik bir ordu ile birlikte Medine'den yola çıkmıştır. (4 Ocak 630) Hicri takvime göre ise 20 Ramazan'da (11 Ocak 630) ordusunu 4 kola ayırmıştır. Daha sonrasında ise komutasında bulunan ordusuna harekete emrini vermiştir. Bununla birlikte Fetih Suresi'ni okuyarak Mekke'ye girmiştir.

Mekke'ye girmeyi başarır başarmaz genel af ilan edildiğini bildirmiştir. Sonrasında da Ebu Süfyan'a bildirdiği şekiliyle, kimseye dokunulmayacağını ilan etmiştir. Ardından içerisinde 360 put bulunmakta olan Kâbe'ye yönelmiştir. İsra Suresi'nin 81. âyetini okuyarak burada bulunan bütün putları birer birer devirmiştir. Daha sonra da beraberinde olan Müslümanlar ile birlikte Kâbe'yi tavaf etmiştir.

Mekke'nin Fethi Hakkında Bilgiler

Mekke'nin fethine zemin hazırlayan çeşitli gelişmeler söz konusu olmuştur. Bu gelişmelerden biri de Mekkeli Kureyşlilerin müttefiki Beni Bekir Kabilesi'nin Hudeybiye Antlaşması'na aykırı hareket etmek suretiyle Müslümanların himayesinde bulunan Huzaa kabilesine saldırmasıyla başlaması olmuştur. Gerçekleşen bu olay üzerine Kureyşlilere haber göndermiş olan Hazreti Muhammed, saldırıyı gerçekleştirmiş olan kabile ile ittifakın sona erdirilmemesi halinde antlaşmanın sona erdirileceğini duyurmuştur.

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Hazreti Muhammed komutasında bulunan ordu, teklifin kabul edilmemesi üzerine 31 Aralık 629'da savaşa hazırlanmıştır. Çatışmalar esnasında Mekkelilerden 6 kişi ölmüştür. Müslümanlardan ise 2 ya da 3 kişi şehit düşmüştür. Mekke'nin fethini kolay hale getiren zemin Hudeybiye Antlaşması ile sağlanmıştır.

Bu antlaşma vesilesiyle İslam dini diğer kabile, topluluk ile devletler arasında yayılım göstermiş Müslümanlar, Arap Yarımadası'nda bir güç olarak kabul görmüştür. Bölgede adil bir ekonomik sistemin kurulması geysi doğrultusunda şehir ekonomisi geliştirilmiş ve ticari yönden kervan faaliyetlerine bağlılık ortadan kaldırılmıştır. İslam dininin yayılması, Mekke'de cahiliye devrinin so bulmasına ve bunun sonucu olarak da sağlıklı bir dini hayata geçilmesi bakımından oldukça büyük önem taşıyan fetih, şehirde barış ve huzurun hakim olmasını sağlamıştır.

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Kur'an-ı Kerim'de En'am Suresi'nin 92'nci ayetinde, Mekke-i Mükerreme'ye "Şehirlerin Anası" anlamını taşımakta olan "Ümmül Kura" denilmektedir. Mekkeliler'in şüphelerini de gidermek için Hazreti Muhammed hutbesinde de şu sözlere yer verilmiştir:

"Benim hâlimle sizin hâliniz, Yusuf'un kardeşlerine dediğinin aynısı olacaktır. Yusuf'un kardeşlerine dediği şekilde, ben de diyorum ki: ' Bugün size hiçbir başa kakma ve ayıplama olmayacak. Allah, hepinizi affetsin. O, merhamet edenlerin en merhametlisidir. Gidiniz; sizler artık özgürsünüz."(Yusuf Sûresi 92. âyet)