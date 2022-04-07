Megafon formasyonu nedir, ne anlama gelir? Kuralları nelerdir?

Görselde Megafona benzeyen desen trendde ki yüksek oynaklık dönemleri neticesinde oluşur.
Megafon Formasyonu genellikle piyasanın oldukça değişken olduğu ve tüccarların piyasa yönü hususunda emin olmadığında ortaya çıkar. Megafon sistemi güvenilirdir ancak bu formasyonun da bir hata payı vardır.
Bu sistem, oluşma şeklinden dolayı genişleyen formasyon olarak da bilinmektedir. Hisse senetleri yüksek oynaklık dönemlerinde yönü net olmadan büyük hareketler gösterebilir. Trend çizgileri megafon formosyonun da önemli olmaktadır. Bu kalıplar hem ters hem de devam eden kalıplar olmaktadır. Ayrıca genel olarak büyük pazarların tepe ve diplerinde görülmektedir. Bu formasyon da zaman ne kadar uzarsa sistem i kadar iyi çalışır.
Megafon Formasyonu Nasıl Belirlenir?
Bu formasyon genel olarak 5 farklı salınımdan oluşmaktadır. Görünümün en az iki tepe ve iki dip seviyesine ulaşmış olması gerekir. Formasyonun kilit salınımı ise ana yönün tersine döndüğünü gösteren ilk ve beşinci salınım olmaktadır.
Megafon Formasyonu İle işlem Yapmak
Megafon formasyonu yatırımcılarına birden fazla ticaret fırsatı verebilmektedir. Neticede bir yatırımcı Megafon formasyonunu kullanarak şu şekilde işlem yapabilmektedir.
Swing Trader yani yüksek zirveler ve ya düşük düşüşler yaparken
Kopma İşlemleri
Modelin tamamlanmasında başarısız olunduğu durumlarda işlem yapılabilmektedir.