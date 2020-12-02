Medya Ve İletişim Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Medya ve iletişim mezunları için en belirgin kariyer yolları film, televizyon, radyo ve diğer gazetecilik sektörlerindedir.

Medya ve İletişim Bölümü Tanıtımı ve Hakkında Bilgi

Medya oldukça popüler (ve dolayısıyla rekabetçi) bir alandır, bu nedenle deneyim önemlidir. Uygulamalarınızda motive olmanız ve ısrarcı olmanız gerekir. İş deneyimi kazanmak ve bir iş portföyü oluşturmak için radyo, televizyon, gazete, PR veya reklam ajansları (hangisi kariyer tercihlerinize uyuyorsa) ile iletişime geçin ve fırsatları değerlendirin. Medya ve iletişim mezunlarının sosyal yününün güçlü olması gerekir.

Yapılan araştırmalar sözlü iletişim, eleştirel düşünme ve problem çözme becerilerinin bir iş ortamında önemli olduğunu söylüyor. Bölüm de bu yönleri güçlü kalifiye insanlar yetiştiriyor.

Medya ve İletişim Nedir?

İletişim ve medya çalışmalarında uzmanlaşmak, öğrencilerin kar amacı gütmeyen kuruluşlar tarafından aranan güçlü bir liberal sanat geçmişi ve becerileri kazandırır. İletişim ve medya çalışmaları alanında bir derece ile mezun olan bazı öğrenciler, yüksek lisans eğitimine devam etmeyi seçerken, diğerleri ise saha çalışmalarında kariyere odaklanır.

Güçlü bir kariyer için çok daha fazla çalışmanız sizin sektörde fazlasıyla kabul görmenizi sağlar. Medya ve iletişim sektörü her zaman diğer sektörlere nazaran daha farklı ve dinamik olur.

Medya ve İletişimin Amacı Nedir?

Medya ve iletişim bölümü, öğrencileri medyayla ilgili endüstrilerde çalışmaya hazırlamayı amaçlar. Ayrıca onları medyanın dünyayı yansıtma, temsil etme ve etkileme yollarını eleştirel bir şekilde analiz etmeleri için eğitmeye çalışır.

Medya ve iletişim eğitimi veren bölümlerde ders içeriklerinde farklılık görülebilir. Ancak çoğu medya temsillerini farklı bakış açılarından (ahlaki, politik ve tarihsel) analiz etme fırsatlarının yanı sıra çeşitli medya kariyerleri için pratik bir hazırlık kombinasyonu sunar

Medya ve İletişim Mezunu Ne İş Yapar?

Medya ve iletişim bölümü mezunları, film prodüksiyonu veya metin yazarlığı gibi pratik beceriler kazanır. Haliyle bu sektörde becerilerini uygulama imkanı yakalar.

Her türlü ortam ve bağlamda insan iletişimini keşfetmek için tipik olarak "medya" alanı içinde değerlendirilen alanların ötesine uzanır. Bu, yalnızca gazetecilik, pazarlama ve eğlence gibi medyadaki kariyerleri değil, aynı zamanda işletme ve yönetim, eğitim, politika, uluslararası ilişkiler, hukuk ve daha fazlasını da içerir. Bu nedenle bölüm mezunlarının çalışma alanları fazlasıyla geniş bir yelpazededir.

Medya ve İletişim Bölümü Kaç Yılıktır?

Medya ve iletişim bölümü iletişim fakültesi bünyesinde eğitim veriyor. İletişim fakülteleri de lisans düzeyinde eğitim verdiği için bölümün eğitim süresi 4 yıldır.

Medya ve İletişim Bölümü Okumak İçin Ne Gereklidir?

Medya ve iletişim bölümü okumak isteyenlerin, önce TYT sonrasında da AYT sınavlarına girmeleri gerekir. Yeteri sıralamayı yakaladıklarında bölüme başvuruda bulunabilirler.

Medya ve İletişim Bölümü Öğretimi İngilizce midir?

Medya ve iletişim bölümünde eğitimlerde genellikle Türkçe olmakla birlikte eğitimler sırasında mesleki İngilizce dersleri yer alır.

Medya ve İletişim Bölümü Hangi Puan Türü ile Öğrenci Alıyor?

Medya ve iletişim bölümü okumak isteyenlerin sözel puana sahip olması gerekir.

Medya ve İletişim Bölümü Dersleri Nelerdir?

Bölümde; Haberciliğin Temel Kavramları, Medya ve İletişim, Uluslararası İletişim, Haber Toplama Teknikleri, Birey ve Davranış, Mesleki Yabancı Dil ve İletişim Ortamları Tasarımı gibi dersler mevcut.

Medya ve İletişim Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir?

Medya ve İletişim disiplinindeki farklı birimler, gelecekteki iş yerinizde uygulayabilmeniz için teknik becerilerin geliştirilmesinde size yardımcı olacaktır. İletişim ve medya çalışmalarındaki lisans programları, giriş seviyesi pozisyonları için eğitim gereksinimlerini karşılar. Sektörün kalifiye personel ihtiyacına cevap verir.

Medya ve İletişim Mezunları Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?

Reklam hizmeti veren firmalarda ya da basın ve yayın kuruluşlarında çalışma imkanları vardır.

Medya ve İletişim Bölümü Mezunlarının Çalışma Alanları Nelerdir?

Dijital iletişim ağında y da geleneksel iletişim hizmeti veren gazete, dergi ya da TV'lerde çalışma alanları var.

Medya ve İletişim Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

Medya ve iletişim bölümü Gazi Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi ve Bilkent Üniversitelerinde eğitim vermektedir.