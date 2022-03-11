Medya okuryazarlığı dersleri dijital okuryazarlıkla güncelleniyor

Haberin Devamı

İlk altı ayında 61 ilden bine yakın öğretmen ve ebeveynin akademisyenler eşliğinde düzenlenen dijital okuryazarlık eğitim programlarına katıldığı Geleceğin Ekranı Projesi’nin kazanımları 10 Mart’ta düzenlenen Geleceğin Ekranı Zirvesi’nde açıklandı.

DİJİTAL OKURYAZARLIĞI ÇOK ÖNEMSİYORUZ

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin şunları söyledi: “Karasal ile başlayan yayıncılık alanı internetle bambaşka bir noktaya ulaştı, akıllı cihazlar ve dijital argümanlarla zirveye çıktı. Artık bambaşka bir yayıncılık dünyasıyla karşı karşıyayız. Her birimizin cebinde adeta birer canlı yayın aracı veya televizyon var. Yayıncılık karasaldan internet ortamına oradan da sosyal mecralara kaymış durumda. Geleneksel yayıncılık yapan kuruluşlar artık kendilerini çağa uydurarak dijital alanda boy gösteriyor. Bu bahsettiklerim dijital evrenin olumlu görülebilecek yanlarından iken diğer yandan dijital dünyanın risklerine karşı çocuk ve gençlerimizi muhafaza etmek zorundayız. Medya okuryazarlığı alanında otorite olan Üst Kurulumuz, Milli Eğitim müfredatında var olan bu dersin içeriğini dijital okuryazarlık unsurlarının eklenmesiyle güncelleniyor. Dijital okuryazarlığı çok önemsiyoruz ve bu projenin amacıyla RTÜK’ün amacı aynıdır. RTÜK, dijitalleşmenin karşısında değildir. Tam tersine geleneksel radyo ve televizyonların yeni tarz yayıncılığa ayak uydurmalarını tavsiye ediyoruz. Yakında yeni oyuncularla bu alan daha da güçlenecek. Uluslararası markalar Türkiye’ye ve ülkemiz ekonomisine güveniyor. Milletimizin dinamizmi onların iştahını kabartıyor. Türkiye kendi dinamikleriyle dünyanın dikkatle takip edilen ülkeleri arasında.”

Haberin Devamı

61 İLDEN ÖĞRETMEN VE EBEVEYN EĞİTİMLERE KATILDI

Netflix, Habitat Derneği ve ICC Türkiye iş birliğiyle hayata geçirilen Geleceğin Ekranı Projesi kapsamında bugüne kadar 61 ilden yaklaşık bine yakın öğretmen ve ebeveyn, akademisyenler eşliğinde düzenlenen interaktif eğitim programlarına katıldı. Eğitimlerde, hızla gelişen dijital ekosistemde ailenin rolü, dijital güvenlik araçları ve çocuklara bilinçli ekran tüketimi alışkanlıklarının küçük yaşta kazandırılması başta olmak üzere, dijital okuryazarlık kavramı farklı boyutlarıyla ele alındı. Proje için özel olarak yayınlanan Geleceğin Ekranı podcast’i ise akademisyenlerin ve farklı alanlardan uzmanların katılımıyla dijital okuryazarlık ve ebeveynlik bilincinin daha da yaygınlaştırılmasını amaçlıyor.

Haberin Devamı

DİJİTAL VATANDAŞLIĞI ANLATABİLDİK

Proje ortaklarından Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır, “Akıllı teknolojik araçların çocuklar ve gençler tarafından etkin bir şekilde kullanılması, bu kitlenin güvenli internet kullanımının sağlanması gerekliliğini de ortaya koyuyor. Son zamanlarda ebeveynler arasında en çok konuşulan konulardan birinin çocukları için olan ekranların güvenli ve etkili kullanılması olduğunu görüyoruz. Hayata geçirdiğimiz ‘Geleceğin Ekranı Projesi’nde dijital vatandaşlık, dijital ebeveynlik, dijital güvenlik ve dijital hukuk gibi kavramları tüm yönleriyle hedef kitlemiz olan öğretmen ve ebeveynlere aktarma fırsatı yakaladık” dedi.

Haberin Devamı

SİBER GÜVENLİK TEKNİK BİR MESEL DEĞİLDİR

ICC Türkiye Milli Komitesi Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Mazhar U. Basmacı ise elde ettikleri kazanımlara değinerek şöyle konuştu: “Gençlik, en büyük sermayemizdir. Teknolojiyi doğru kullanmak ve anlamak için dijital okuryazarlığın yanı sıra güvenliğine ilişkin toplum nezdinde farkındalık artıracak projeler de önem kazanıyor. Siber güvenlik yalnızca teknik bir meseleden ibaret değil. Siber âlemden güven içinde faydalanmanın yolu bu alandaki okuryazarlığı ve toplumsal bilinci arttırmaktan geçiyor.”

ÇOCUKLAR İÇİN GÜVENLİ ORTAM TASARLAMAK ÖNEMLİ

Panelin diğer konuğu ise UNICEF’in Türkiye İletişim Başkanı Sema Hosta oldu. Hosta, “Pandemiyle birlikte çocuklar çevrimiçi ortamlarda daha fazla vakit geçirmeye başladı. Teknoloji ve dijital dünya çocukların öğrenmesi ve eğlenmesi için çok önemli fırsatlar sunuyor. Kariyerleri konusunda önemli bilgiler sağlıyor. Çocuklar için daha güvenli, fiziksel ve zihinsel sağlıklarına öncelik veren ve koruyan çevirimiçi ortamları yeniden, tüm ortaklarımızla birlikte, tasarlama imkanımız var. Bu konuda, çocuklara yol gösteren ebeveynlerin ve öğretmenlerin eğitilmesi çok önemli” dedi.

Haberin Devamı

Netflix Kamu Politikaları Direktörü Pelin Mavili de “Dijital dünyanın güç kazanması, dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de içerik tüketim alışkanlıklarına yön veriyor. Böyle bir dönemde, dijital okuryazarlık ve dijital ebeveynlik bilincinin toplum geneline yayılmasını ve çocuklarımızın bu bilinçle yetişmesini önemli buluyoruz" diye konuştu.