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MEB’den Öğretmenler Günü programı

#Meb#Öğretmenlergünü#Mahmutözer
MEB’den Öğretmenler Günü programı

Milli Eğitim Bakanlığı,24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenlere özel program hazırladı.Öğretmenlerin kültürel ve sanatsal etkinliklerde buluşacağı özel program, yarın Ankara'da sergi açılışıyla başlatılacak.

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MEB koordinasyonunda hazırlanan etkinlikler, yarından itibaren Ankara'da başlayacak. Etkinliklerde, Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında temizlik, maske ve sosyal mesafe kurallarına dikkat edilecek.
Tüm illerden seçilen ve mesleğinde fark yaratan öğretmenler, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yarın Ankara'da olacak.

81 İLDEN ÖĞRETMENLER KATILACAK
Bu kapsamda, yarın Kızılay Metro Çarşısı Sanat Galerisi'nde 81 ilde düzenlenen "Doğru Ağacın Doğru Gölgesi Olur" temalı resim ve fotoğraf yarışmasında dereceye giren eserlerin yer alacağı sergi ile "Pandemide Öğretmen" konulu sergisinin açılışı yapılacak.
Başkentte ağırlanacak 81 ilden seçilen eğitimde fark yaratan öğretmenler, şehrin tarihi ve kültürel alanlarını ziyaret edecek ve MEB Şura Salonu'nda Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından "Öğretmene Vefa" konserine katılacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşakanlığı Külliyesi'nde öğretmenleri kabulü ve davet yemeği düzenlemesi bekleniyor.
Öğretmenler, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile birlikte 24 Kasım'da Anıtkabir'i ziyaret edecek. Aynı gün TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un da makamında öğretmenleri kabul etmesi bekleniyor.
Milli Eğitim Bakanı Özer'in Gölbaşı Vilayetler Evi'ndeki öğle yemeğine katılacak öğretmenlere hediyeler takdim edilecek ve sanatçı Aylin Şengün Taşçı konser verecek.
Ankara'daki öğretmenler için Cüneyt Gökçer Sahnesi'nde "Vişne Bahçesi" tiyatro oyununun ücretsiz gösterimi yapılacak.
Türkiye Voleybol Federasyonu ve Türkiye Futbol Federasyonu ile yapılan iş birliği kapsamında bu hafta oynanacak çeşitli maçlarda, sporcular, Öğretmenler Günü'nü kutlayan pankartlar açacak.

ÇEVRİM İÇİ KUTLAMA PROGRAMLARI
Çevrim içi kutlama programları kapsamında ise Prof. Dr. Sadettin Ökten, Doç. Dr. Osman Sezgin ve Dr. Alev Alatlı'nın katılacağı eğitim ve "aday öğretmen ve emekli öğretmen" söyle?ileri yapılacak.
Şehit öğretmen konulu sanal sergi erişime açılacak. Sergi yıl boyu erişime açık olacak. Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın ile özdeşleşen "Mağusa Limanı" türküsünü öğretmenler seslendirecek. Çevrim içi ortamda fark yaratan öğretmenlerin mesleki çalışmaları anlatılacak.

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KÜLTÜREL ETKİNLİKLER
24-25 Kasım tarihlerinde Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü tarafından Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Trabzon, Adana, Diyarbakır, Antalya, Erzurum, Konya, Sivas ve Van olmak üzere 12 ilde öğretmenlere ücretsiz tiyatro oyunları temsil edilecek.
Öğretmenlerin seslendirdiği türkülerin yer aldığı müzik klipleri, çe?itli meslek gruplarının ve tanınmış isimlerin kutlama mesajları yayımlanacak.
Okullarda öğrenci toplulukları öğretmenler için konserler verecek.

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ÖĞRENCİLERDEN ÖĞRETMENLERİNE FİDAN 
MEB'in 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla başlattığı "Öğretmenim İçin Bir Fidan" kampanyası sürüyor.
Kampanya kapsamında öğrenciler, Bakanlığın resmi internet sayfasında yer alan "http://meb.ai/K1SbSf" linki üzerinden yapacakları fidan bağışını, öğretmenlerinin isimleriyle sertifikalandırabiliyor.
Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğinde düzenlenen kampanya için öğrenciler, istedikleri kadar fidanı öğretmenlerine armağan edebilecek.
Kampanya kapsamında, 1 milyon 200 bin öğretmen için en az bir fidanın toprakla buluşturulması amaçlanırken, dikilen her 100 bin fidan ile de bir hatıra ormanı oluşturulacak.

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#Meb#Öğretmenlergünü#Mahmutözer

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