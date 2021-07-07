MEB’den artırılmış gerçeklik uygulaması

Öğretmen ve öğrencilerin ücretsiz olarak kullanabileceği MEBAR Artırılmış Gerçeklik Uygulaması, telafi eğitim ve etkinlikleri süresince de kullanılabilecek mobil bir uygulama. Farklı disiplinlere yönelik hazırlanmış üç boyutlu içeriklerden oluşan MEBAR, artırılmış gerçeklik kutu içerikleri, telefonlar aracılığıyla da kullanılmaya uygun şekilde geliştirildi. Kimya küpleri, güneş sistemi, anatomi, araçlar, harfler gibi eğitici ve öğretici içeriğin yer aldığı MEBAR artırılmış gerçeklik kutu içeriklerine https://istanbulakademi.meb.gov.tr/mebar/ internet adresinde ulaşılabiliyor.

Tanıtım programına çevrimiçi olarak bağlanan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, MEBAR hakkındaki duygu ve düşüncelerini şöyle ifade etti:

“Dünyada öğretmenleriyle beraber böyle bir işi başarabilen nadir bakan vardır, bu nedenle ben kendimi çok şanslı sayıyorum. İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki İstanbul Öğretmen Akademileri Teknoloji Akademisi tarafından gerçekleştirilen MEBAR Artırılmış Gerçeklik uygulamasının çocukların hizmetine açılmış olmasının kıvancı içindeyiz. Elbette eğitim daima yenilenmeyi gerektiriyor. Evlatlarımızın hem bugünün hem de geleceğin dünyasında yenilikçi bir biçimde var olması bizi elbette mutlu eder. Bildiğiniz gibi COVID-19 salgını çok daha hızlı karar almamızı, dönüşümler yapmamızı gerektiriyor. Süreci çocuklarımızın lehine çevirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Hep beraber maddi ve manevi kalıcı yatırımlar yapıyoruz. MEBAR da bunun çok önemli bir örneği. Bu anlamda beni en mutlu eden şey şu oldu; bütün bunlar sadece İstanbul’da yapılmıyor. Türkiye’nin her yerindeki Ar-Ge merkezlerinde öğretmenlerimiz destek oluyor ve bu şekilde biz yaptığımız işlerle kıvanç duyuyoruz.