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MEB’de yeni personel istihdamı

#MEB#İstihdam#Fizyoterapist
MEB’de yeni personel istihdamı

Millî Eğitim Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatında 260 sözleşmeli fizyoterapist ile 2 bin 593’ü aşçı, 3 bin 279’u aşçı yardımcısı olmak üzere 5 bin 872 destek personeli istihdam edecek. Adayların, başvurularını 25 Ekim’den 5 Kasım’a kadar Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı platformu veya e-Devlet https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresinden tamamlamaları gerekiyor. 

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TEK UNVAN KABUL EDİLECEK
Adaylar istenilen belgeleri sisteme yükleyerek başvurularını elektronik ortamda onaylatmak üzere bir il ve ilçe millî eğitim müdürlüğü seçecek. Gerekli durumlarda sisteme yüklenen belgelerin asıllarının talebi hâlinde belgeleri, onay makamı olarak seçtikleri il, ilçe millî eğitim müdürlüğüne teslim edecek.

Adaylar sadece bir unvan için başvuruda bulunabilecek, birden fazla unvan için başvuruda bulunduğu tespit edilen adayların her iki başvurusu da geçersiz sayılacak.

Atama sonuçları, 12 Kasım’da https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ üzerinden ilan edilecek. Atamaları valiliklerce kendilerine tebliğ edilenler, tebliğ tarihini izleyen 15 gün içinde göreve başlamak üzere atandıkları il millî eğitim müdürlüklerine istenilen belgelerle birlikte başvuruda bulunacak.

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#MEB#İstihdam#Fizyoterapist