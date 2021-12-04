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MEB Kültür Yayınları mobil uygulamada

#Millî Eğitim Bakanlığı#MEB Kültür Yayınları#Android
MEB Kültür Yayınları mobil uygulamada

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), kültür yayınlarının tamamını dijital ortama taşıdı. Ücretsiz olarak sunulan ‘MEB Kültür Yayınları’ mobil uygulamasıyla Öğretmen Yazarlar, Dünya Klasikleri, Dünya Edebiyatı, Türk Dünyası, Türk Klasikleri, Türk Edebiyatı, Şark-İslam Klasikleri, Çocuk Yayınları ve Eğitim Yayınları Dizileri altında yayımlanan eserlerin tamamına erişilebiliyor.

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Ekim ayı sonunda başlatılan ‘Kütüphanesiz Okul Kalmayacak’ projesi kapsamında tüm okullara kütüphane yapılması için seferberlik başlatarak bir ayda 3 bin 200 okula yeni kütüphane yapan Bakanlık, yayınlara erişilebilirliği artırmak için yeni bir adım daha attı. MEB Kültür Yayınları uygulamasına Android ve IOS işletim sistemli cihazların mobil marketlerinden erişilebiliyor. Bakanlığın geçmişten günümüze çok sayıda eser yayımladığını ve bu eserlere daha çok kişinin erişimi için dijital platformların önemli olduğuna değinen Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “Eserleri hem web sayfamızdan yayımladık hem de ‘MEB Kültür Yayınları’ mobil uygulamamızla ile erişilebilirliğini artırdık. Yeni eserleri yayımladıkça aynı uygulamalara aktarmaya devam edeceğiz. Dolayısıyla bir taraftan her okula kütüphane kurarak okuma ve araştırma kültürünü okullarımızda yaygınlaştırmaya çalışırken diğer taraftan dijital kütüphaneler de oluşturmaya ve zenginleştirmeye devam edeceğiz” dedi.

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#Millî Eğitim Bakanlığı#MEB Kültür Yayınları#Android

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