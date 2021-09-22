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MEB, eğitim paydaşlarından fikir alacak

#Milli Eğitim Bakanlığı#Eğitim Şurası#Eğitimde Fırsat Eşitliği
MEB, eğitim paydaşlarından fikir alacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 1-3 Aralık'ta toplanacak Milli Eğitim Şurası'na yönelik gündem konularıyla ilgili eğitim paydaşlarının görüşlerini alacak.

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MEB Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı sitesinde yer alan açıklamada, Bakanlığın en yüksek danışma kurulu olan Milli Eğitim Şurası'nın yedi yılın aradan 1-3 Aralık 2021 tarihleri arasında Ankara'da "Eğitimde Fırsat Eşitliği" ana temasıyla toplanacağı hatırlatıldı.

Açıklamada, bu tarihi süreçte eğitim paydaşlarının gündem konuları hakkındaki düşüncelerinin, eğitim ve öğretimle ilgili politika kararlarının belirlenmesinde Bakanlığa yol gösterici olacağı belirtilerek, "Gündem konularıyla ilgili tespit, öneri, talep ve görüşlerinizi 'https://sura.meb.gov.tr/gorus/' adresinden Başkanlığımıza gönderebilirsiniz" bilgisi paylaşıldı.

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#Milli Eğitim Bakanlığı#Eğitim Şurası#Eğitimde Fırsat Eşitliği