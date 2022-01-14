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HABERLEREğitim Haberleri

Mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı

#MEB#Öğretmen#Yer Değiştirme
Mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 27 Aralık - 3 Ocak tarihleri arasında başvurularını aldığı öğretmenlerin mazerete bağlı olarak görev yerlerini değiştirme talepleri sonuçlandı.

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Farklı sebeplerle başvuruda bulunan binlerce öğretmenin mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları 14 Ocak tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. Öğretmenler MEB mazerete bağlı yer değiştirme sonuçlarını mebbis.meb.gov.tr üzerinden sorgulayabilecekler. Yer değiştirmeler, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapıldı.

Mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları 27 Aralık tarihinde başladı ve 3 Ocak günü saat 17:00’da sona erdi. Tercihler ise 7 Ocak ve 12 Ocak tarihleri aralığında yapıldı.

Mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları için tıklayınız.

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#MEB#Öğretmen#Yer Değiştirme

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