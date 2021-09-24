Maymun Türleri Ve İsimleri Nelerdir? Maynunlar Yavrularını Neden Döver? Maymunların Özellikleri..

Haberin Devamı

Maymunlar, memeliler sınıfında yer alan en sosyal canlılardır. Hızlı ve atik olmaları ile dikkat çeken bu canlıların yüzde doksanından fazlası ise genellikle ormanda yaşar. Dünyada babun ve goril olmak başta olmak üzere onlarca farklı maymun türü bulunuyor.

Maymun Türleri ve İsimleri Nelerdir?

Ülkemizde ve tüm dünyada yaşayan çok sayıda maymun türü vardır. Bunlar ise,

Goril: En iri ve en güçlü maymun türüdür. Bazı gorillerin ağırlığı ise, 250 - 300 kiloya kadar çıkabilir. Bu güçlü yapılarına rağmen genellikle oldukça sakin bir tabiata sahiptirler. Çekilen pek çok belgeselde sadece leoparlara karşı saldırgan bir şekilde tutum sergiledikleri gözlemlenir. Goril, oldukça ağır olmasına rağmen ağaçlara en rahat tırmanabilen memeliler arasında yer alır. Sadece Afrika kıtasında yaşayan gorillerin hepsi otçul beslenir.

Babun: Habeş maymunu ismi ile de bilinen babunlar en iri maymun türleri arasında yer alır. Daha çok köpeklere benzeyen burunları nedeni ile bazı kaynaklarda 'köpeksi maymun' ismini alır. Özellikle de bu maymunların, aile bağları çok gelişmiştir. Dişi babunlar, yavrularını hiçbir zaman bırakmazlar. Babunlar, sürü halinde yaşar ve bu canlılar etçil beslenir.

Haberin Devamı

Tamarin maymunu: Tamarin maymunu, oldukça sıra dışı bir görünüme sahiptir. Tamarin en nadir görülen maymun türleri arasında yer alır. Nesli tükenmekte olan hayvanlardan arasında yer aldığı için pek çok kurum tarafından bu türler, koruma altına alınmıştır. Aslan yelesine benzeyen kıvrımları ve altın renginde olduğundan dolayı Altın Aslan Maymunu ismi ile de bilinir.

Maymunlar Yavrularını Neden Döver?

Maymunlar, insanların en sevdiği hayvan türleri arasında yer alır. Maymunların bazı türlerini evcilleştirmek mümkündür. Görünüşleri ve çıkardıkları sesler, yaydıkları enerji açısından insanlar tarafından çok sevilen hayvanlardır. Maymunlar, insanlara en çok benzeyen ve en zeki hayvan türleri arasında yer alır. Maymunlar, genellikle yavrularını eğitmek için döver.

Maymunların Özellikleri

Maymunlar herkesin sevdiği eğlenceli ve komik yaratıklardır. Onlar, genellikle oyun oynamayı çok sever ve sevimliliği ile hayvanat bahçelerinde herkesin dikkatini çekmeyi başarır.

Maymunlar üç gruba ayrılır. Bunlar ise, eski dünya maymunları, maymunlar ve yeni dünya maymunlarıdır.

Haberin Devamı

Bazı maymun türleri, hayvanlar alemindeki yaşayan en gelişmiş zekaya sahip olan canlı türleridir. Maymunlar, ödevlerinizi yapamaz ya da çek defterlerinizi takip edemez ama sayı sayabilirler. Çok akıllı olmaları ile bilinen bu hayvanlar iyi bir öğretici ile çalıştığı zaman 100'e kadar sayı saymayı rahatlıkla öğrenebilir.

Yapılan araştırmalar sonucunda dünya üzerinde yaşayan 264 farklı maymun türü anlaşılmıştır.

Asya bölgesinde yaşayan insanlar, genellikle maymunları eğiterek yüksek dallardan meyve toplamalarını sağlarlar.

Haberin Devamı

Maymunların birbirleri ile iyi ilişkiler kurması, genellikle birbirlerinin tüylerini temizlemekten geçer. Birbirini temizleyen ve kaşıyan maymunlar arkadaşlık ve aile bağlarını güçlendirirler.

Maymunların ilişki hayatı da aslında biraz karışıktır. Yükseğe tırmandıkları zaman sonra hoşlandıkları dişi maymunun üzerine çişlerini yaparak aşklarını gösterirler. Bu onlar için bir kur yapma şeklidir.

Asya'nın bazı kültürlerinde ise, maymun eti restoranların menülerinde bulunur.

Hırsız maymunlar olarak da bilinen Makaklar, Hindistan'da her yerde karşınıza çıkabilir.

Haberin Devamı

Bazı bölgelerde yaşayan farklı maymun türleri, meyveleri dallarından koparttıktan sonra onu güzelce yıkayarak yerler.