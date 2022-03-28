Maupassant tarzı hikaye nedir ve özellikleri nelerdir? Maupassant tarzı hikaye temsilcileri ve örnekleri

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Anlatım tekniklerine göre hikaye türündeki eserler ikiye ayrılır:

1-Çehov tarzı durum hikayesi 2- Maupassant Tarzı Olay Hikayesi

Maupassant Tarzı Hikaye Nedir?

Karakterlerin duygu ve düşüncelerinden çok birbiri ardınca gelişen olayların anlatıldığı öykülere, Maupassant tarzı hikaye denir. Bu tür hikayeler ilk kez Fransız yazar Guy de Maupassant tarafından kaleme alındığı için, olay öykülerine bu isim verilmiştir.

Maupassant Tarzı Hikayenin Özellikleri Nelerdir?

1- Serim bölümünde hikayenin ana karakter ana hatlarıyla tanıtılır. Fazla ayrıntıya girmeden karakterin genel özelliklerinden ve yaşadığı çevreden bahsedilir.

2- Olay öyküleri hem 1. hem de 3. tekil şahsın gözünden anlatılabilir.

3- Bu tür öykülerde psikolojik tahlillere ve gözlemlere çok fazla yer verilmez.

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4- Durum hikayelerine göre daha az detay içeren bu hikayelerde, olaylar hızlı bir şekilde gelişir.

5- Maupassant tarzı hikayelerden en çok kullanılan anlatım teknikleri özetleme ve göstermedir.

6- Olay örgüsüne sürpriz karakterlerin dahil edilmesiyle düğüm bölümünde, gizem ve merak unsuru artar.

7- Bu tür hikayelerde iyi ile kötünün çatışması bariz bir şekilde anlatılır. İyi karakterler, yardımlaşmayı, masumiyeti ve erdemi temsil ederken, kötü karakterler suçun, uyumsuzluğun, hırsın ve açgözlülüğün simgesidir. Durum öykülerinde ise iyi ile kötü arasındaki fark bariz değil muğlaktır.

Maupassant Tarzı Hikaye Temsilcileri ve Örnekleri

1- Etgar Keret:

Öykülerinde güncel meseleleri mizahi bir dille anlatan Etgar Keret, Maupassant tarzı hikayenin son temsilcilerinden biridir.

Kitapları: Buzdolabının Üstündeki Kız, Yedi Güzel Yıl, Kapı Birden Vuruldu

2- Ömer Seyfettin:

Öykülerinde hem toplumsal ve tarihi olaylara hem de mistik konulara yer veren Ömer Seyfettin, Maupassant tarzı hikayeciliğin en güçlü temsilcilerinden biridir.

Eserleri: Bomba, Yüksek Ökçeler, Çirkin Bir Hakikat, Beşeriyet ve Köpek

3- Ernst Hemingway:

Amerikalı yazar Ernest Hemingway, hikayelerinde çoğunlukla savaşa katılan askerleri, kimsesiz çocukları, savaş muhabirlerini ve gazetecileri anlatmıştır.

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Eserleri: Kazanana Ödül Yok, Çanlar Kimin İçin Çalıyor

4- Jack London:

Jack London'ın kaleme aldığı birçok kısa hikaye de olay öyküsüne örnek olarak gösterilebilir. Korsanlar, gemiciler, evsizler, polisler ve hırsızlar, Jack London'ın öykülerinde en sık anlattığı karakterler arasında yer alır.

Eserleri: Uçurum İnsanları, Boksör, Uçurum İnsanları, Demiryolu Serserileri

5- Ahmet Mithat Efendi:

''Yazı makinesi'' lakabıyla bilinen Ahmet Mithat Efendi, en üretken öykü yazarlarından biridir. 3 ciltten oluşan Letaif-i Rivayat, ülkemizde yayımlanan ilk öykü kitabıdır.

Maupassant Tarzı Hikaye Örneği

''Yağmur şiddetini arttırmıştı. Bir an önce eve gitmek ve sıcacık yatağıma girmek istiyordum. Adımlarımı hızlandırdığımda yolun karşı tarafından çığlık duyuldu. Akabinde ağlama ve siren sesleri birbirine karıştı. Kısa sürede çığlıkların geldiği noktada büyük bir kalabalık birikti. Kalabalıktan birine yaklaştım.

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- Ne olmuş? - diye sordum. Adam, kayıtsız bir ses tonuyla cevapladı.

- Trafik kazası. Kadın, hem oğlunu hem de eşini kaybetmiş.''

Yukarıdaki kısa öykü, Maupassant tarzı hikayenin tüm özelliklerini taşımaktadır.

''Birinin çığlık atması, ağlama sesleri, siren sesleri ve kalabalığın birikmesi'' sadece tek bir paragrafta anlatılan olaylardır. Olay örgüsünde merak unsurunun ön planda tutulması da Maupassant tarzı hikayenin temel özellikleri arasında yer alır.