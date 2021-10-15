Materyal ne demek, ne anlama geliyor? Materyal kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

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Materyal kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Özdek

2- Malzeme

3- Madde

4- Cisim

Materyal Ne Demek?

Antik Yunan döneminden bu yana kullanılmakta olan materyal kelimesinin sözlük anlamı maddedir. Duyu organlarıyla kavranabilen, bir ağırlığı, kütlesi ve hacmi olan her cisim materyal olarak adlandırılır.

Materyal Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

TDK'ya göre Materyal kelimesinin iki farklı anlamı vardır:

İlk Anlamı: Temel özelliği yer kaplamak olan cansız varlık

İkinci Anlamı: Herhangi bir işte kullanılan gereçlerden her biri

Materyal Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

1- Projede kullanılacak olan materyallerin listesini hazırladın mı?

2- Coğrafya dersi için en gerekli materyallerin başında harita geliyor.