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Matematik materyalleri için çalıştay

#Milli Eğitim Bakanlığı#Petek Aşkar#Matematik Materyalleri Etkinlik Yazım Çalıştayı
Matematik materyalleri için çalıştay

Milli Eğitim Bakanlığınca matematik dersini sevdirmek ve matematikte başarıyı artırmak için başlatılan ‘matematik seferberliği’ kapsamında okul öncesi, sınıf ve matematik öğretmenlerinin Ders Aletleri Yapım Merkezi tarafından üretilen matematik dersi materyallerini daha etkili kullanabilmeleri amacıyla ‘Matematik Materyalleri Etkinlik Yazım Çalıştayı’, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Petek Aşkar'ın katılımıyla başladı.

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Ankara Kızılcahamam'da düzenlenen çalıştayla okul öncesinden üniversiteye kadar tüm kademelerde matematik beceri ve yeterliklerinin artırılması, okul öncesinden başlayarak öğrencilerin eğlenerek ve oynayarak öğrenmelerinin sağlanması, tüm kademelerdeki öğretmenlerin matematik alanında mesleki gelişimlerinin desteklenmesi amaçlanıyor.

Çalıştayda öğretmen ve akademisyenlerle bir araya gelen Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Petek Aşkar, materyallerle ilgili hazırlanan etkinliklere dair bilgi aldı.

ÇOCUKLAR MATEMATİKSEL DÜŞÜNME BECERİSİ KAZANACAK
Çalıştaya ilişkin bir değerlendirmede bulunan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Petek Aşkar, "Çocukların matematiksel düşünme becerisini kazanacakları matematik öğrenmeyi kolaylaştıran ve sevdiren eğitim materyalleri, etkinlikler ve matematik atölyelerinin geliştirilmesi önceliğimiz oldu ve bu doğrultuda çalışmalarımıza başladık" dedi.

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Çalıştay neticesinde akademisyen ve öğretmenlerin iş birliğiyle geliştirdikleri etkinliklerin Türkiye genelinde tüm öğretmenlerin kullanımına sunularak sınıf içi uygulamaların destekleneceğini belirten Aşkar, "Amacımız, öğretmenlerimizi en iyi şekilde desteklemek, somut materyal ve etkinliklerle öğrencilerimizin matematiğe karşı tutumlarını olumlu yönde değiştirmek ve geliştirmek." diye konuştu.

ETKİNLİKLER GELİŞTİRİLECEK
31 Mart 2022 tarihine kadar sürecek çalıştayda Türkiye'nin çeşitli illerinden alanında uzman akademisyen; okul öncesi, ilköğretim matematik ve sınıf öğretmenleri materyallerin etkili kullanımı için öğretim programlarındaki kazanımlarla uyumlu şekilde etkinlikler geliştirmek üzere çalışmalar yürütecek.

Programa Bakan Yardımcısı Aşkar'ın yanı sıra Temel Eğitim Genel Müdürü Tuncay Morkoç da katıldı.

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#Milli Eğitim Bakanlığı#Petek Aşkar#Matematik Materyalleri Etkinlik Yazım Çalıştayı

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