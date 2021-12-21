Masa kalktı iletişim arttı

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Ahmet Öğretmen, sınıfta sürekli hareket halinde olmanın daha faydalı olduğunu düşünüyor, sınıf defterini doldurmak ya da herhangi bir sebep için oturması gerektiğinde ise öğrencilerinin sıralarına oturuyor. Öğrencileriyle arasındaki sınırları kaldırmak istediğini söyleyen Aydın, kendini ‘Masasız öğretmen’ olarak tanımlıyor ve amacını şöyle anlatıyor:

BENİMLE DAHA ÇOK KONUŞMAYA BAŞLADILAR

“Yıllar önce sınıfımdan öğretmen masasını kaldırdım. Ve öğretmenliğime o kadar güzel dokundu ki bu durum. Çocuklarımın bana bakışları değişti.. Öğretmen masasını Berlin Duvarı’na benzetiyordum. Öğrenci ile aramda aşılmaz bir duvar gibiydi. Öğrenci ile ben hep duvarın arkasından konuşuyorduk. Ben o duvarı yıktıktan sonra sarılmaları ve benimle özel anlarını paylaşmaları arttı. Meğer o duvarın arkasından beni büyük bir dev olarak görüyorlarmış. İlk tepkiler olumsuzdu tabii. Sen nerede oturacaksın dediler. Hatta dersime giren branş öğretmeni bir meslektaşım, ‘hocam sınıf defterini nerede yazacağım’ dedi. Benim de ona, ‘Sınıfımızda 12 tane daha masa var öğretmenim. Siz yeter ki onların yanına oturmak isteyin. Yanlarına oturduğunuzda onlardan mutlu kimse olmaz’ dedim. Hocamız daha sonra hak verdi. Gözlemlerini, ‘Hocam ne kadar mutlu oluyorlar. Oturacak yerim olmadığından yanlarına oturacağımı bilmeleri onları ne kadar bambaşka yapıyor. Benimle daha çok konuşmaya başladılar’ diye dile getirdi. Masasız öğretmenliğin bir çok faydası var. Daha sıkı arkadaş oluyorsunuz, derste daha aktifsiniz. Daha çok ayakta kalarak spor da yapıyorsunuz, oturmak insanı tembelleştiriyor. Bir sandalye ve masanız varsa oturmak için bahaneler oluşturuyorsunuz. Aslında sanki sizin bölgeniz gibi. Ama o masa kalkınca bölgeniz büyüyor. Artık sınıfın her alanı sizin bölgeniz oluyor. Sınıf genişliyor. Ve önemlisi öğretmen masasından ders anlatır, masa başı işi yapıyor zihniyetini de yıkıyorsunuz. Biz öğretmenler masa başı bir mesleği seçmedik ki masamız olsun. Yorulduğumda öğrencilerimin yanlarına oturmak gibi harika bir duygu varken neden duvar öreyim ki?”